Di Euronews Agenzie: AFP, AP

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in francese

Centinaia di agenti di diverse carceri francesi chiedono maggiore sicurezza sul lavoro. Due agenti penitenziari sono stati uccisi e altri tre gravemente feriti in un attacco a un furgone per far evadere un detenuto, in Normandia. Gli assalitori e il prigioniero sono in fuga