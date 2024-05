Di euronews

Lunedì il presidente francese riceve ufficialmente Xi Jinping in Francia. Il leader cinese è stato accolto dalle proteste di attivisti che chiedono l'indipendenza del Tibet e il rispetto dei diritti umani del popolo uiguro. Dopo l'incontro con von der Leyen Xi visiterà Serbia e Ungheria

Il presidente cinese Xi Jinping è arrivato domenica in Francia, accolto all'aeroporto di Orly dal primo ministro Gabriel Attal e dalle proteste di gruppi che chiedono di fare pressione sulla Cina affinché rispetti i diritti di tibetani e uiguri.

Gli attivisti per l'indipendenza del Tibet hanno tentato di srotolare domenica uno striscione da un cavalcavia vicino all'Arco di Trionfo, e hanno protestato nella capitale francese intorno alla stessa ora in cui è atterrato l'aereo del presidente cinese.

Lunedì il presidente francese Emmanuel Macron tributerà al leader cinese gli onori formali di una visita di Stato completa.

Xi Jinping incontra Ursula von der Leyen

I due incontreranno anche la Presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, che si prevede si unirà a Macron per sollecitare politiche commerciali più eque e affinché la Cina usi la sua influenza sulla Russia per spingerla a porre fine alla guerra in Ucraina.

Lo scorso autunno l'Ue ha avviato un'indagine sui sussidi cinesi e potrebbe imporre tariffe sui veicoli elettrici esportati dalla Cina. La Cina rivendica la propria neutralità nel conflitto ucraino, ma si è rifiutata di definire invasione l'assalto russo in piena regola al suo vicino ed è stata accusata di sostenere la capacità della Russia di produrre armi.

Xi Jinping in Serbia e Ungheria: la preoccupazione Usa

Il presidente cinese farà poi visita a Serbia e Ungheria, entrambe considerati Paesi amici della Cina e vicini al presidente russo Vladimir Putin, nonché destinatarie di ingenti investimenti cinesi.

Il viaggio di Xi sarà osservato da vicino a Washington, preoccupata da segnali di diminuzione del sostegno europeo agli obiettivi chiave della politica estera statunitense. Allo stesso modo, in Europa cresce l'incertezza sul futuro sostegno degli Stati Uniti agli alleati transatlantici.