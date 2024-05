Da lunedì il movimento pro-indipendenza protesta contro il disegno di legge che vuole ampliare il corpo elettorale. Martedì sono stati imposti il coprifuoco notturno e il divieto di incontro pubblico e sono state chiuse scuole e aeroporto. Solo nella capitale più di 130 arresti, centinaia i feriti

Nuova notte di violenti disordini in Nuova Caledonia, territorio d'oltremare francese nel sud del Pacifico dove da lunedì i cittadini protestano contro una riforma costituzionale al vaglio a Parigi. Sono proseguiti gli scontri a fuoco, gli incendi e isaccheggi nonostante martedì sia stato introdotto il coprifuoco notturno, il divieto di ogni incontro pubblico e la chiusura delle scuole e dell’aeroporto almeno fino a giovedì mattina.

Nella capitale Noumea almeno **una persona è stata uccisa a colpi d'arma da fuoco.**Alcuni media francesi parlano di una seconda vittima mentre il Guardian parla di tre giovani indigeni morti citando un portavoce del presidente Louis Mapou.

Il ministro dell'Interno francese Gérald Darmanin ha dichiarato che i feriti sono "centinaia", tra cui un centinaio di agenti di polizia e gendarmi, e che decine di case, aziende e infrastrutture pubbliche sono state bruciate. L'Alto commissario della Repubblica Louis Le Franc ha riferito ai media di diversi "scambi di colpi di arma da fuoco tra i manifestanti e i gruppi di protezione civile a Noumea e Paita" e di più di 130 arresti nella sola area urbana della capitale.

Ad avviare le proteste è stato il movimento pro-indipendenza, che si oppone al disegno di legge adottato dall'Assemblea nazionale francese per ampliare il corpo elettorale per le elezioni provinciali del Paese. Secondo il fronte indipendentista, garantendo l'accesso al voto ai cittadini francesi che hanno vissuto sull'isola per più di dieci anni, verrebbe diminuito il peso politico della popolazione indigena Kanak

Ma dopo la seconda notte di violenze il partito pro-indipendenza Flnks ha chiesto di "placare gli animi". Ha fatto appello ai manifestanti affinché rimuovano "i blocchi stradali per consentire alla popolazione il libero accesso a prodotti, servizi e beni di prima necessità". Pur deplorando il voto dell'Assemblea nazionale sulla riforma costituzionale, il partito ritiene che "questa situazione non può giustificare la messa in pericolo della pace".

La riforma avrà ancora bisogno dei tre quinti dei voti dei parlamentari riuniti in congresso a Versailles per essere approvata in via definitiva, ma il presidente Emmanuel Macron ha promesso che non lo convocherà "prima della fine di giugno" per dare ai partiti locali, indipendentisti e lealisti, un'ultima possibilità di discutere la questione e accordarsi su un testo convidiso.

"Si tratterà, collettivamente e responsabilmente, di trovare un accordo che vada oltre il semplice disgelo e che tenga conto dei progressi compiuti e delle aspirazioni di tutti", ha scritto Macron in una lettera ai rappresentanti locali, in cui ha anche condannato la "natura oltraggiosa e inaccettabile" delle violenze e ha invitato tutte le parti a "calmarsi".