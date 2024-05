Di Euronews

Proseguono incessanti i combattimenti nella porzione nord-orientale dell'Ucraina. La Russia starebbe cercando di intensificare gli attacchi per sfruttare la mancanza di munizioni da parte di Kiev

Una nuova offensiva da parte della Russia nella porzione nord-orientale dell'Ucraina ha costretto alla fuga migliaia di civili nella giornata di domenica. Le truppe di Mosca sono avanzate a colpi di mortaio e di artiglieria, in particolare a Vovchansk, cittadina che prima della guerra contava 17mila abitanti. Volodymyr Tymoshko, capo della polizia della regione di Kharkiv, ha diffuso un messaggio nel quale riferisce di reparti russi alla periferia della città, in avvicinamento da tre direzioni.

La Russia dichiara di aver conquistato altri quattro villaggi

I combattimenti sono stati confermati dall'agenzia Ap, presente sul posto, che ha riferito di pennacchi di fumo visibili dal centro abitato. Vista la situazione, sin dalla mattina di domenica è cominciata l'evacuazione dei residenti, molti dei quali sono anziani. Anche il governatore della regione di Kharkiv, Oleg Sinegubov, ha parlato di fuoco russo aperto lungo tutto il confine settentrionale: "I colpi nemici arrivano quasi 24 ore su 24. La situazione è difficile".

Il ministero della Difesa russo ha fatto sapere di aver conquistato quattro villaggi, che si andrebbero ad aggiungere ai cinque di sabato.

Crolla un edificio a Belgorod

Nel frattempo, un condominio di dieci piani è crollato nella città russa di Belgorod, vicino al confine: sono nove le persone morte e 19 i feriti. Secondo le autorità di Mosca, l'edificio è stato distrutto da bombardamenti ucraini. Kiev non ha invece commentato l'accaduto.

La Russia ha chiesto ufficialmente all'Osce - ed in particolare alla presidenza maltese di turno - di condannare quello che ha definito un "attacco terroristico" da parte dell'Ucraina. A riportarlo è l'agenzia di Stato Ria Novosti, secondo la quale il Cremlino ha sottolineato come Kiev abbia utilizzato "armi fornite dai paesi della Nato" per colpire una "zona pacifica".

Zelensky: "Controffensive in atto, il successo dipenderà da ogni singolo soldato"

In generale, i combattimenti lungo la linea del fronte nord-orientale risultano particolarmente violenti, con i soldati russi che hanno attaccato 27 centri nelle ultime 24 ore. Secondo gli analisti si tratta probabilmente di una strategia precisa da parte del Cremlino, che punterebbe a sfruttare la fase di scarsità di munizioni da parte delle forze armate ucraine.

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che fermare l'offensiva russa nel nord-est rappresenta una priorità e che le sue truppe stanno effettuando operazioni di controffensiva in sette villaggi intorno alla regione di Kharkiv. "Interrompere le offensive russe è il nostro obiettivo numero uno. Il successo dipenderà da ogni soldato, ogni sergente, ogni ufficiale", ha spiegato il capo di stato di Kiev.