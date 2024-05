Almeno 7 persone sono morte in seguito al crollo di una porzione di un palazzo di dieci piani a Belgorod, al confine con l'Ucraina. Mosca accusa Kiev di aver bombardato la zona

Un edificio residenziale è crollato parzialmente a Belgorod, in Russia vicino al confine con l'Ucraina, dopo un presunto bombardamento da parte delle forze di Kiev. Secondo i media, ci sarebbero sette persone morte e almeno 15 feriti.

"La città di Belgorod e il distretto di Belgorod sono stati sottoposti a massicci bombardamenti da parte delle forze ucraine. Una granata ha colpito un condominio sulla collina di Kharkiv, l'intero ingresso dal decimo al piano terra è crollato", ha scritto il governatore Vyacheslav Gladkov sul suo canale ufficiale di Telegram.

Il ministero della Difesa russo, ripreso dall'agenzia di stampa Tass, ha accusato Kiev dei bombardamenti su Belgorod e ha fatto sapere di aver abbattuto sei missili Tochka-U e sei proiettili dei sistemi di razzo a lancio multiplo Vilkha e Vampire (Mlrs).

In un video postato su Telegram dal canale 112 si vede parte del edificio crollare mentre i soccorritori erano a lavoro. Non è ancora chiaro se si tratti del momento in cui sono state riportate le prime vittime o se ci siano altri morti e feriti.

Le autorità ucraine non hanno commentato l'incidente.