Guerra in Ucraina: diecimila sfollati nella regione di Kharkiv

Di Euronews

Sono poco meno diecimila le persone sfollata dalla regione soggetta a continui attacchi da parte delle forze russe. Il presidente ucraino Zelensky ha invitato i cittadini a fare un consumo più ridotto dell'elettricità dopo che Mosca ha intesificato gli attacchi sulle infrastrutture energetiche

PUBBLICITÀ

"Un totale di 9.907 persone sono state evacuate nella regione di Kharkiv", lo ha dichiarato il governatore Oleg Synegoubov, a oltre una settimana dall'inizio dell'assalto russo nella zona nordorientale dell'Ucraina.

Venerdì due persone sono state uccise dopo che gli attacchi aerei russi hanno colpito Kharkiv, mentre le truppe ucraine lottavano per fermare l'avanzata russa nella regione. Gli attacchi aerei hanno preso di mira la seconda città dell'Ucraina durante il giorno, ferendo 25 persone e uccidendone due, secondo il sindaco di Kharkiv Ihor Terkhov. Giovedì l'allarme aereo ha suonato per più di 16 ore, un record dall'inizio della campagna militare della Russia.

Gli attacchi di Mosca hanno preso di mira anche altri territori, tra cui la regione orientale di Donetsk, così come le regioni di Chernihiv e Sumy nel nord e nella regione meridionale di Zaporizhzhia. A Odessa una persona è stata uccisa e altre otto sono rimaste ferite in seguito a bombardamenti aerei russi.Cinque persone sono state ricoverate in ospedale e altre tre sono state curate sul posto. Le squadre di soccorso hanno dichiarato che 58 vigili del fuoco e 16 unità di attrezzature hanno affrontato un grande incendio che copriva 8.000 metri quadrati.

Zelensky invita i cittadini a ridurre il consumo di elettricità

Il presidente ucraino Volodymyr Zelenskyy ha detto venerdì che il “compito dell'Ucraina è quello di sventare il tentativo della Russia di espandere la guerra e di impedire all'occupante di rompere sia la linea del fronte che la nostra diplomazia”.

“Naturalmente stiamo lavorando per fornire all'Ucraina una maggiore protezione aerea. Stiamo lavorando regolarmente con tutti i nostri partner e li stiamo convincendo", ha aggiunto Zelenskyy nel suo discorso video notturno.

Il presidente ucraino ha anche parlato dell'attuale situazione del settore energetico ucraino, dopo che le infrastrutture energetiche sono diventate tra i principali obiettivi degli attacchi russi, e ha invitato gli ucraini a essere consapevoli del loro consumo di elettricità.

Mosca e Kiev abbattono decine di droni

Il Ministero della Difesa russo ha mostrato venerdì un filmato di aerei da guerra e motovedette russe che distruggono sei droni marini nel Mar Nero.

Il ministero ha inoltre dichiarato che le difese aeree russe hanno abbattuto 51 droni ucraini sulla Crimea, altri 44 sulla regione russa di Krasnodar e sei sulla regione di Belgorod.

Allo stesso tempo lee difese aeree ucraine hanno abbattuto 13 droni d'attacco di tipo Shahed lanciati dai russi dalla città portuale di Primorsko-Akhtarsk, che affaccia sul Mar d'Azov.