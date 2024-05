Di Euronews

L'ex velista e produttore televisivo è tornato in Italia dopo 24 anni di detenzione negli Stati Uniti. Ad accoglierlo nell'aeroporto militare di Pratica di Mare la premier Meloni

Come annunciato lo scorso marzo dalla premier Giorgia Meloni durante la sua visita alla Casa Bianca a Washington, Chico Forti è tornato sabato mattina in Italia dopo 24 anni.

L'ex campione di vela e produttore televisivo, condannato all'ergastolo negli Stati Uniti per l'omicidio del 42enne Dale Pike nel 1998, è arrivato all'aeroporto militare di Pratica di Mare dove è stato accolto dalla presidente del Consiglio.

Il governo Meloni si è impegnato sin dal suo insediamento per il rientro del 65enne trentino nel nostro Paese. "Una grande vittoria dedicata a chi, come i suoi cari, ha lottato per anni con coraggio affinché si riuscisse a ottenere il suo trasferimento", aveva detto la premier dagli Stati Uniti annunciando la notizia.

"L'arrivo in Italia dell'aereo con a bordo Chico Forti è un'ottima notizia. Un risultato importante frutto di un grande lavoro svolto dal Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, dal suo governo e dalla diplomazia italiana. A tutti loro i più sinceri complimenti e il ringraziamento per l'impegno profuso. Rivolgo, infine, un pensiero a Chico e alla sua famiglia, che per 24 anni hanno affrontato con dignità questa complessa vicenda giudiziaria", ha scritto su Facebook il presidente del Senato Ignazio La Russa.

Secondo quanto si apprende, Forti sarà trasferito nel carcere di Verona dopo gli accertamenti sul suo stato di salute.