Alla sbarra a Stoccarda 9 dei 27 membri del movimento di nostalgici monarchici arrestati nel 2022 mentre pianificavano un colpo di Stato in Germania. I Reichsbürger puntano a un ritorno al Primo Reich del 1871. Tra loro ex soldati, politici di estrema destra e un principe

Si apre a Stoccarda il primo dei processi per terrorismo e alto tradimento a nove dei 27 Reichsbürger ("Cittadini del Reich") arrestati il 7 dicembre 2022 per avere pianificato un colpo di stato in Germania.

Le autorità hanno organizzato tre processi distinti per gli imputati, che si stavano preparando a "entrare violentemente nel Parlamento tedesco", a lanciare un "attacco armato contro gli organi costituzionali" e a rapire il presidente della Germania Frank-Walter Steinmeier, secondo una dichiarazione diffusa dagli inquirenti subito dopo la retata.

Il primo processo vede alla sbarra nove persone, gli altri (uno è morto nel frattempo) dovranno rispondere a Francoforte a partire dal 21 maggio e Monaco di Baviera dal 18 giugno. Tra gli incriminati ci sono un ex ufficiale dell'esercito tedesco, un ex politico del partito di estrema destraAlternative für Deutschland e un principe (Enrico XIII Reuss) che sarebbe dovuto diventare il nuovo capo di Stato.

Chi sono i Reichsbürger e quali obiettivi hanno in Germania

Il movimento monarchico, emerso negli anni '80 con l'obiettivo di tornare al Primo Reich (quello del 1871 in cui il re prussiano Gugliemo riunì vari Stati), conta circa ventimila affiliati secondo i servizi segreti tedeschi.

Molti hanno messo in dubbio la capacità del gruppo di costituire un pericolo reale. Nel 2016 tuttavia un "cittadino del Reich" uccise un poliziotto in Baviera.

"Gli imputati sono uniti da un profondo rifiuto delle istituzioni statali e dell'ordine democratico", ha dichiarato il tribunale di Stoccarda, ed erano consapevoli che "la presa di potere violenta avrebbe comportato l'uccisione di persone".