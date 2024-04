Un nutrito gruppo di migranti, soprattutto donne e bambini, si erano accampati davanti al Municipio della capitale per chiedere un alloggio allo Stato. Sgomberati, saranno trasferiti in una sistemazione temporanea a Besançon

Mercoledì la polizia francese ha sgomberato decine di migranti dal piazzale del Municipio di Parigi, mentre la capitale si prepara a celebrare i 100 giorni che mancano all'inizio dei Giochi Olimpici.

Almeno 150 persone, la maggior parte donne con bambini piccoli e minori non accompagnati provenienti dall'Africa subsahariana, si erano accampate lunedì nei pressi della centralissima piazza della capitale per denunciare la loro condizione e chiedere un alloggio allo Stato.

Negli ultimi tre mesi queste persone erano state ospitate in uno spazio di accoglienza aperto dall'associazione Utopia 56 nel 20esimo arrondissement di Parigi. Ma lunedì mattina lo spazio da 180 posti è stato chiuso, come previsto dall'accordo firmato con il proprietario all'inizio dell'anno.

Ora sono state trasferite con un autobus nella città di Besançon, nella Francia orientale, dove saranno ospitate in alloggi temporanei del governo.

I gruppi umanitari denunciano una "pulizia sociale" in vista delle Olimpiadi

Da diversi mesi i gruppi umanitari denunciano una "pulizia sociale" della capitale in vista dei Giochi Olimpici di quest'estate.Gli operatori di Utopia 56, che in questi giorni hanno distribuito cibo, coperte e pannolini, hanno espresso il timore che il trasferimento di mercoledì sia l'inizio di uno sforzo più ampio da parte delle autorità di Parigi per sgomberare i migranti e le altre persone che dormono all'addiaccio, senza fornire opzioni di alloggio a lungo termine.

Gli organizzatori delle Olimpiadi hanno dichiarato che stanno lavorando con i gruppi di aiuto per trovare delle soluzioni.