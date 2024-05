Migliaia di persone hanno sfilato per la Festa dei lavoratori a Parigi, Atene, Istanbul e diverse altre città. La polizia turca ha arrestato almeno 200 persone che hanno tentato di oltrepasssare il cordone della polizia per radunarsi nella vietata piazza Taksim

Proteste e manifestazioni molto partecipate (e movimentate) hanno segnato questo Primo maggio in diverse città europee. A Parigi migliaia di persone hanno sfilato per la tradizionale marcia per la Festa dei lavoratori per chiedere migliori condizioni di lavoro e di retribuzione.

Accanto agli slogani per l'aumento dei salari quest'anno sono risuonati quelli per la pace nella Striscia di Gaza e contro le imminenti Olimpiadi, che si svolgeranno nella capitale francese dal 26 luglio all'11 agosto. Un gruppo di manifestanti ha dato fuoco a una riproduzione di cartone degli anelli olimpici per esprimere il diffuso malcontento nei confronti dei Giochi. La polizia è ricorsa più volte ai gas lacrimogeni.

Inevitabile la politicizzazione della manifestazione a meno di sei settimane dalle elezioni europee, soprattutto a causa della presenza della maggior parte dei candidati di sinistra. Molti manifestanti di sinistra hanno sottolineato l'importanza di protestare contro l'ascesa dell'estrema destra francese, attualmente in testa nei sondaggi sul voto di giugno.

La manifestazione del Primo maggio ad Atene

I diritti del lavoro, gli alti prezzi dei generi alimentari e la sorte dei civili a Gaza sono stati i temi principali della manifestazione del Primo maggio ad Atene. I sindacati, le organizzazioni studentesche e i partiti giovanili hanno commemorato la giornata con una marcia nel centro della capitale greca. Lo slogan centrale della manifestazione è stato "otto ore di lavoro in ogni settore, diritti ovunque, la lotta continua".

Anche ad Atene la questione palestinese è rimasta al centro dei pensieri dei manifestanti. Un gruppo di giovani ha gettato vernice rossa nella fontana di piazza Syntagma, punto d'arrivo del corteo, a simboleggiare il sangue dei palestinesi della Striscia di Gaza.

La polizia arresta centinaia di manifestanti a Istanbul

A Istanbul migliaia di manifestanti hanno cercato di superare i cordoni della polizia per sfidare il divieto governativo di radunarsi a piazza Taksim, la piazza più famosa della capitale turca e uno dei luoghi simbolo dell'istituzione della Repubblica turca nel 1923, per celebrare la giornata del Primo maggio.

La polizia turca - 42mila gli agenti schierati a protezione della piazza - ha usato gas lacrimogeni e pallottole di gomma per disperdere i manifestanti che hanno tentato di forzare il cordone a colpi di bandiere e oltre duecento persone sono state arrestate. In altri punti della città ci sono stati cortei e manifestazioni pacifiche.