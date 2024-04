Di Euronews

Si teme per la sicurezza ai Giochi olimpici di Parigi 2024 dopo le numerose allerte per eventuali attacchi terroristici. Il Comitato organizzatore sta valutando se spostare la cerimonia di apertura dalla Senna allo Stade de France. In quest'edizione si potrà partecipare all'apertura solo su invito

PUBBLICITÀ

Il Presidente francese Emmanuel Macron ha dichiarato che la cerimonia di apertura delle Olimpiadi di Parigi, prevista sulla Senna, potrebbe essere spostata allo Stade de France, nel comune di Saint-Denis, a circa dieci chilometri dal centro di Parigi. La decisione potrebbe venire presa se la minaccia alla sicurezza verrà ritenuta troppo alta.

La Francia è in stato di massima allerta per la sicurezza in vista dei Giochi, che dovrebbero attirare milioni di visitatori nel Paese.

Numero di spettatori ridotto, accesso alla cerimonia di apertura solo su invito

"È in corso un'operazione per la sicurezza senza precedenti. La Francia non ha mai impiegato così tante risorse per la sicurezza prima d'ora. Ho fiducia nelle forze dell'ordine del nostro Paese per la sicurezza di questi Giochi", ha dichiarato Tony Estanguet, presidente del Comitato organizzatore di Parigi 2024.

Per limitare i rischi per la sicurezza, gli organizzatori potrebbero anche decidere di accorciare il percorso della sfilata sulla Senna.

Inizialmente le autorità avevano previsto una grandiosa cerimonia di apertura per l'evento del 26 luglio, ma i problemi di sicurezza e logistici hanno indotto il governo a ridimensionare progressivamente le proprie ambizioni. Il numero complessivo di spettatori è stato ridotto e i turisti non avranno accesso gratuito alla cerimonia di apertura, che sarà invece su invito.

La fiamma olimpica, che arde per tutta la durata dei Giochi, sarà accesa durante la cerimonia di martedì 16 aprile a Olimpia, in Grecia.