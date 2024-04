All'alba di martedì la polizia parigina ha costretto circa 100 giovani uomini ad abbandonare l'accampamento, offrendo un alloggio temporaneo ad Angers, a 250 chilometri dalla capitale. Le Ong continuano ad accusare le autorità di mettere in atto una campagna di "pulizia sociale" in vista dei Giochi

La polizia parigina ha effettuato l'ennesimo sgombero di un accampamento di richiedenti asilo, con le Ong che sostengono sia in atto una campagna di "pulizia sociale" che punta ad allontanare migranti e senzatetto dalle strade della capitale prima delle Olimpiadi estive.

Gli agenti sono entrati in azione all'alba, svegliando un gruppo di circa cento giovani uomini - molti dei quali minorenni e in procinto di ottenere il permesso di soggiorno - e invitandoli a sgomberare la tendopoli improvvisata vicino al municipio di Parigi.

Ai migranti è stato offerto un alloggio temporaneo, per tre settimane, nella città di Angers, nel dipartimento della Loira ed è stato chiesto loro di salire su un autobus per essere trasferiti prima in un centro di transito poco fuori città. Solo due o tre uomini sono saliti sull'autobus, mentre la maggior parte degli altri si è allontanata portando con sé le proprie cose.

Alcuni hanno detto di temere di essere poi abbandonati, isolati, ad Angers, 250 chilometri a sud-ovest della capitale francese, una volta terminate le tre settimane di alloggio temporaneo.

Le accuse di "pulizia sociale" da parte delle Ong

La polizia di Parigi ha dichiarato che l'operazione è stata condotta per motivi di sicurezza, soprattutto perché la tendopoli si trovava vicino alle scuole, e nega che lo sgombero sia legato alle Olimpiadi. I campi per migranti vengono comunemente smantellati ogni primavera in Francia con la fine di una “tregua” invernale che limita gli sgomberi e le evacuazioni a causa delle basse temperature.

Ma i gruppi di sostegno che lavorano con i migranti e altre persone vulnerabili nella regione di Parigi dicono che gli sgomberi si stanno intensificando in vista delle Olimpiadi. Inoltre, notano che le persone vengono mandate lontano dalla capitale invece di essere ospitate nella regione parigina, dove molti richiedenti asilo hanno appuntamenti imminenti in tribunale per regolarizzare il loro soggiorno nel Paese.

“La maggior parte di loro, probabilmente, si rifiuta di andare in un'altra città perché se ci andasse, perderebbe l'udienza in tribunale. Quindi, quello che fanno è prendere le loro cose e trasferirsi in un altro posto. Questo è un problema che abbiamo visto a Parigi da quando ci sono le Olimpiadi, perché stanno iniziando ad allestire tutte le installazioni e loro non hanno un posto dove andare”, ha dichiarato Antoine de Clerck, coordinatore dell'Ong Le revers de la medaille.