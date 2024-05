Di Euronews

Migliaia di cittadini si sono radunati nelle principali città iraniane in lutto per il Presidente Raisi morto durante un incidente aereo. Le elezioni per il suo successore sono previste per luglio

È un paese in lutto l'Iran per la morte del Presidente Ebrahaim Raisi. Migliaia di cittadini si sono raccolti nella capitale Teheran, Tabriz, Mashhad, Lorestan e Kermansh e altre città del Paese. Ci sono uomini visibilmente commossi e donne in chador nero che impugnano poster con la foto del Presidente. Nonostante la crescente tensione in Medio Oriente, non c'è spazio per le proteste in questo momento.

Il leader iraniano è morto durante un incidente in elicottero in una zona montuosa vicino all Azerbaijan. Insieme al Presidente c'erano altri otto passeggeri, tra cuiil ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amir-Abdollahian, e il personale di bordo. Nessuno di loro si è salvato.

La causa dell'incidente, al momento, viene attribuita a un guasto del velivolo - in ulteriore difficoltà a causa della nebbia fitta e del maltempo.L'elicottero del presidente iraniano si è rivelato essere un cimelio della guerra del Vietnam, o almeno la sua "controparte" civile.

I funerali del defunto si terranno giovedì, mentre secondo quanto riportano le agenzie Irna e Tasnim, le elezioni per il suo successore si terranno l'8 luglio. La decisione è stata presa lunedì alla presenza del primo vice presidente e capo di stato ad interim Mohammad Mokhber e degli altri vertici dei poteri dello stato iraniano. La Guida suprema, l'ayatollah Ali Khamenei, ha nominato lunedìMokhber come vicepresidente, figurapoco conosciuta nel Paese. Khamenei, in quanto guida suprema, ha l'ultima parola nella teocrazia sciita.

Secondo il calendario elettorale approvato, la registrazione dei candidati avverrà dal 10 al 14 giugno e la campagna elettorale si svolgerà dal 23 giugno fino alla mattina del 7 luglio.