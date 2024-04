Oltre al sostegno militare di Washington, Madrid ha annunciato la fornitura di missili Patriot che la Spagna invierà all'Ucraina per rafforzare la sua difesa antiaerea. Gli aiuti militari spagnoli saranno a Kiev entro quattro giorni

A due giorni dalla firma del presidente Usa Joe Biden del cospicuo pacchetto di aiuti militari all'Ucraina, venerdì 26 aprile il segretario alla Difesa Lloyd Austin ne ha annunciato un altro da 6 miliardi di dollari. Si tratta del più grande pacchetto di sicurezza per Kiev fino ad oggi e includerà intercettori per i sistemi Patriot e Nasams dell'Ucraina, più sistemi anti-droni, quantità significative di munizioni di artiglieria e munizioni aria-terra.

Spagna: missili Patriot a Kiev entro quattro giorni

L'annuncio di Austin ha preceduto quello della ministra della Difesa spagnola Margarita Robles durante la riunione ministeriale del Gruppo di contatto per la difesa di Ucraina in videoconferenza insieme ai colleghi di altri 24 Paesi. Collegato anche il presidente ucraino Volodymyr Zelensky che sul social X ha ringraziato i partner per il sostegno al suo Paese.

Robles ha infatti comunicato che il Paese invierà all'Ucraina un set di missili intercettori antiaerei Patriot a lungo raggioche arriveranno a destinazione entro quattro giorni. Kiev riceverà anche munizioni di vario tipo, medicinali ospedalieri e kit di pronto soccorso individuale da combattimento. La ministra ha anche indicato che la preparazione dei nuovi carri armati Leopard per il trasferimento in Ucraina "sta procedendo come previsto", con le prime unità pronte entro la fine di giugno.