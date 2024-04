Come gli agricoltori cercheranno di incidere sulle elezioni europee

Di Jaime Velazquez

In vista delle elezioni europee, il movimento degli agricoltori punta a dare priorità ai prodotti europei e a porre fine alle politiche ecologiche e orientate alle importazioni

Decine di persone si sono radunate a Valencia, in Spagna, convocate dalla piattaforma 6F: un movimento indipendente nato in seguito alle proteste degli agricoltori in tutta Europa.

Le organizzazioni, provenienti da almeno dieci Paesi europei, si sono riunite con l'obiettivo di elaborare una strategia comune per le elezioni europee e organizzare una manifestazione il 4 giugno, pochi giorni prima dell'apertura delle urne.

Le richieste degli agricoltori appaiono in linea con alcune proposte dell'estrema destra

Complessivamente, le idee avanzate appaiono in sintonia soprattutto con le proposte dei partiti di estrema destra europei. Non a caso, questi ultimi sperano che gli agricoltori possano rappresentare una risorsa in termini di bacino elettorale.

In Spagna, in particolare, il partito Vox spera di riuscire a cavalcare il malcontento del settore, anche se nella nazione europea non è chiaro chi sarà in grado di risultare il vero vincitore nelle aree rurali.

Guarda il reportage completo nel video in alto.