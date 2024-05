Per questa puntata di Witness Valerie Gauriat è stata in Polonia per discutere delle minacce riguardo una possibile espansione del conflitto nella regione e per capire quali siano le aspettative nei confronti degli alleati dell'Ue e della Nato

La guerra in Ucraina, le incertezze riguardo i futuri finanziamenti degli Stati Uniti alla Nato e le minacce di espansione del conflitto ad altri Paesi europei hanno riacceso il dibattito sull'effettiva capacità dell'Unione europea di garantire la propria difesa.

Euronews ha visitato Varsavia e il confine nord-orientale della Polonia per capire quanto le preoccupazioni siano reali e cosa pensano i cittadini e gli addetti ai lavori di quanto sta avvenendo a pochi chilometri dalle loro case.

Il 22 aprile, circa 5mila soldati provenienti da sette Paesi europei e dagli Stati Uniti hanno partecipato a un'esercitazione difensiva della Nato. L'Operazione Steadfast Defender 2024, tenutasi a 80 km a sud dell'exclave russa di Kaliningrad, è stata la più grande serie di manovre dell'Alleanza Atlantica dalla fine della Guerra Fredda. La parte della missione ha testato l'interoperabilità delle forze militari.

“In linea con il nostro piano regionale, stiamo testando la difesa del fianco orientale dell'Europa”, ha dichiarato il generale polacco Krzysztof Król.

A due chilometri a nord dell'exclave russa si trova il valico di frontiera di Goldap. Il passaggio è rimasto chiuso negli ultimi due anni, dall'inizio dell'invasione russa dell'Ucraina. I residenti della zona sono preoccupati, ma la vicinanza delle forze dell'Alleanza atlantica li rassicura. Vogliono essere pronti a qualsiasi evenienza.

L'addestramento militare è sovvenzionato dal Ministero della Difesa e quest'anno è stato aggiunto come materia ai piani di studio scolastici. Abbiamo incontrato Piotr Bartoszuk, direttore di una scuola superiore professionale di Goldap. È orgoglioso di mostrarci la stanza nel seminterrato della scuola, qui è stato installato un poligono di tiro virtuale.

“Si fa di tutto per preparare la nostra società a difendersi in caso di attacco”, dice Bartoszuk. "La legge sulla difesa civile in corso di elaborazione in Polonia ci impone di educare le persone a costruire rifugi e sistemi di allarme in Polonia".

"Che sia uno scenario fantascientifico il fatto che Putin possa attaccarci o meno, è bene essere preparati”, aggiunge.

L'Unione europea si appoggia per l'80% a paesi extraeuropei per l'acquisto di materiale militare

La Polonia è il più grande contribuente europeo per gli aiuti militari all'Ucraina. Il Paese sta cercando di fare pressione sui suoi partner europei affinché anche loro incrementino i loro budget per la spesa per la difesa.

“Non abbiamo mai sentito un senso di minaccia così impellente prima ad ora. Se non fermiamo questa feroce guerra ai confini della Polonia, della Lituania, della Lettonia e dell'Estonia, potremmo presto trovarci di fronte a una minaccia molto più grande", ha dichiarato a Euronews Cezary Tomczyk, vice ministro della Difesa polacco. "E questa è una minaccia per tutti i Paesi europei".

“L'Unione europea è oggi la più grande economia mondiale. Siamo in grado di sviluppare le capacità militari che ci permetteranno di essere una roccaforte e non appoggiarci ai Paesi al di fuori dei nostri confini", ha aggiunto.

L'80% delle armi dell'Ue attualmente proviene da paesi extraeuropei, di cui il 60% dagli Stati Uniti. Lo scorso marzo la Commissione europea ha proposto una nuova strategia volta a potenziare l'industria della difesa del blocco.

"Le ambizioni dell'Unione europea sono troppo modeste e pericolosamente lente nel concretizzarsi", sostiene l'esperto di difesa Łukasz Maślanka, del Centro di Studi Orientali di Varsavia.

“Sentiamo dalla Francia, Italia, Germania parole sulla difesa europea. Ma alle loro parole non seguono i fatti".

Non è da sottovalutare la possibilità che la Russia invada un altro Paese europeo

Secondo l'esperto bisogna prestare molta attenzione al contesto geopolitico che si sta delineando per i prossimi anni. “Oggi sembra improbabile che Putin inizi un'altra guerra con un altro Paese della Nato", afferma.

"Ma chi può sapere cosa succederà tra due anni? Non sappiamo chi sarà il presidente degli Stati Uniti, né se ci sarà un governo populista in un importante Paese europeo che potrebbe ostacolare i nostri sforzi per contrastare l'aggressione di Putin".

"Tutto ciò può creare condizioni molto convenienti per il Presidente russo di modo che continui con le sua aggressioni in Europa", avverte.

Questo è un sentimento condiviso da molti cittadini polacchi. Sempre più residenti si arruolano nelle forze di difesa territoriale polacche.

“Il rischio è davvero preoccupante perché l'Ucraina sta perdendo la guerra e l'Occidente non la sta aiutando abbastanza”, ci dice preoccupato Grzegorz Szczepański, un volontario della Difesa territoriale polacca. “Il rischio di un'invasione in Polonia è molto alto”.

“C'è la minaccia che il ‘Grande Orso’ dell'Est possa tornare da noi. Per questo la società si è iniziata a preparare allo scenario peggiore", afferma il caporale maggiore Przemysław Łuszczki, portavoce della Brigata di Varsavia della Difesa Territoriale.

“Non vogliamo che la Russia conquisti di nuovo l'Europa. Saremo i primi a difenderla”.