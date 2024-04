Elezioni Ue: le questioni nazionali mettono in ombra quelle europee?

Questo articolo è stato pubblicato originariamente in francese

Quest'anno, in occasione del voto di giugno, le questioni europee potrebbero essere messe in ombra da quelle nazionali. Nell'Unione europea si terranno circa dieci consultazioni elettorali nazionali nel 2024

Gli elettori delle elezioni europee voteranno sulla base di istanze nazionali o europee?

In Francia, le elezioni di giugno sono presentate da alcuni come elezioni di metà mandato o come un'anticipazione del voto presidenziale del 2027.

Le elezioni europee "sono innanzitutto elezioni di medio termine", afferma Jordan Bardella, capo lista del partito di estrema destra Rassemblement National, che chiede di "sanzionare l'Europa di Macron".

"Se sarò in testa, ovviamente chiederò lo scioglimento dell'Assemblea nazionale la sera stessa", ha dichiarato Jordan Bardella in un'intervista a RTL. Una dichiarazione senza basi isituzionali, visto che solo il Presidente della Repubblica può prendere questa decisione secondo la Costituzione francese.

"Sì, le elezioni europee del 2024 apriranno la strada alle elezioni presidenziali del 2027", afferma il politico della sinistra francese, Jean-Luc Mélenchon, candidato non eleggibile nella lista France insoumise.

"Elezioni nazionali di secondo ordine"

Un anno dopo le prime elezioni europee del 1979, i ricercatori e analisti politici Karlheinz Reif e Hermann Schmitt avevano descritto il voto come una "elezione nazionale di secondo ordine". Percepite come poco importanti, avrebbero permesso alle forze politiche di misurare la loro popolarità a livello nazionale, soprattutto se si fossero tenute a metà del mandato presidenziale.

I ricercatori avevano tratteggiato le elezioni europee come "nazionali" perché organizzate a livello nazionale, secondo regole nazionali, e con candidati individuati a livello nazionale. Il metodo di voto, il giorno del voto e l'età legale per votare o candidarsi variano da uno Stato membro all'altro.

Tuttavia, diversi studi hanno osservato l'emergere di un approccio e una visione europea che restituiscono importanza alle elezioni dell'Europarlamento. Céline Belot e Virginie Van Ingelgom, ad esempio, mostrano l'esistenza di una scelta elettorale basata su posizioni e tematiche europee durante il voto del 2014.

Acquisti congiunti di attrezzature mediche e vaccini durante la pandemia di Covid-19, adozione di sanzioni contro Mosca dopo l'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia: basterà tutto questo per aumentare la visibilità delle questioni europee alle urne il 9 giugno? Niente di meno certo, secondo l'analista, in considerazione del fatto che il lavoro delle istituzioni europee rimane poco conosciuto al grande pubblico.

La sovrapposizione delle elezioni nazionali

Quest'anno, in occasione del voto di giugno, le questioni europee potrebbero essere messe in ombra da quelle nazionali.

Nell'Unione europea si terranno circa dieci consultazioni elettorali nazionali nel 2024.

Il voto per il Parlamento europeo potrebbe anche essere un'opportunità per i partiti al potere o all'opposizione di misurare la loro popolarità in vista di future elezioni.

In Belgio, le elezioni federali e regionali si terranno lo stesso giorno delle europee, il 9 giugno. Nel 2024 ci saranno le elezioni presidenziali in Finlandia, Slovacchia, Lituania e Romania, mentre gli elettori di Portogallo, Austria e Croazia sono chiamati alle urne per le elezioni legislative.

In Polonia, le elezioni parlamentari di ottobre hanno visto il partito ultraconservatore Diritto e Giustizia (PiS) sconfiggere la Coalizione Civica guidata da Donald Tusk. "Per il partito Diritto e Giustizia, che è stato sconfitto in autunno, questa è anche un'opportunità per tornare in pista a livello nazionale" afferma Eric Maurice.

La stessa analisi vale per la Repubblica Ceca, dove il partito dell'ex primo ministro Andrej Babis, che ha perso le ultime elezioni presidenziali, è in vantaggio nelle elezioni europee, secondo alcuni sondaggi. "Per lui è anche la prospettiva di tornare al potere, magari alle prossime elezioni presidenziali" analizza Maurice.

Prevalgono le preoccupazioni nazionali

In Francia, le questioni nazionali superano quelle europee per la metà degli intervistati, secondo un sondaggio Ipsos condotto per Le Monde, Cevipof, la Fondation Jean Jaurès e l'Institut Montaigne.

Il 53% dei francesi intervistati ha dichiarato che terrà conto "soprattutto delle proposte dei partiti sulle questioni nazionali" per determinare la propria scelta di voto, e il 47% sulle questioni europee.

Inoltre, il 52% dei francesi intervistati ha dichiarato che "voterà innanzitutto per dimostrare il proprio sostegno o la propria opposizione al Presidente della Repubblica o al suo governo".

Le questioni europee che interessano gli elettori

In alcuni ambienti, penso in particolare ai colletti bianchi, ai dirigenti e ai lavoratori sotto i 50 anni, c'è la consapevolezza che l'Europa è qualcosa di lontano, a Bruxelles o a Strasburgo - spiega Pascal Perrineau, che ha contribuito allo studio - D'altra parte, in certi ambienti più lontani dall'Europa - penso agli operai, agli impiegati, ai disoccupati (...) - le preoccupazioni nazionali hanno spesso la precedenza su quelle europee", spiega l'autore di "Il gusto della politica" (Éditions Odile Jacob).

Ma ci sono questioni europee, come l'immigrazione, la politica agricola comune e il sostegno all'Ucraina, che possono polarizzare l'elettorato e interessarlo al voto europeo con o senza la mediazione delle campagne elettorali nazionali.