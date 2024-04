Ursula von der Leyen ha presieduto gli anni più trasformativi dell'Unione europea a memoria d'uomo. Ma dopo aver superato una serie di crisi straordinarie, la sua ideologia potrebbe essersi persa lungo la strada

Ursula von der Leyen ha avuto pochi giorni tranquilli da quando si è trasferita a Bruxelles. Appena tre mesi dopo essere diventata la prima donna presidente della Commissione europea, il suo esecutivo si è trovato ad affrontare una pandemia globale che ha ucciso milioni di persone, ha portato l'economia a un punto morto e ha lasciato i governi ricchi a lottare per ottenere le forniture mediche di base.

La formidabile prova ha trasformato la presidente in una manager di crisi, una posizione con cui inizialmente ha lottato, ma di cui in seguito ha sembrato rallegrarsi. Le è stato poi affidato il compito di guidare il blocco attraverso l'invasione dell'Ucraina da parte della Russia, la dolorosa crisi energetica, il costante aumento della migrazione irregolare, una Cina combattiva, le onnipresenti minacce online e la crescente devastazione causata dal cambiamento climatico.

Ora, dopo quasi cinque anni di emergenza, von der Leyen vuole avere una seconda possibilità ai vertici: si candida come capolista, o Spitzenkandidat, per la sua famiglia politica, il Partito Popolare Europeo (Ppe) di centro-destra, a presiedere la Commissione per un altro mandato. Con le previsioni di vittoria del Ppe alle elezioni di giugno, le probabilità sono a favore di von der Leyen.

Quante promesse ha mantenuto von der Leyen

Con l'intensificarsi della campagna elettorale, si intensifica anche l'esame della sua eredità e delle sue ambiziose politiche. Ha mantenuto le sue promesse o le ha disattese? Ci si può fidare di lei? Sono domande legittime per un candidato che cerca di governare l'istituzione più potente del blocco. Ma l'esame si estende inevitabilmente a una domanda più enigmatica che riguarda von der Leyen: È ancora una conservatrice?

Nel suo discorso tenuto a marzo durante il congresso del Ppe, la candidata ha fatto riferimento alla Seconda Guerra Mondiale e ha toccato una serie di argomenti, come i valori della famiglia, la sicurezza, i controlli alle frontiere, la crescita economica, la competitività e gli agricoltori, tutti temi che tendono a risuonare bene con gli elettori di destra.

In particolare, però, l'intervento ha fatto un solo accenno alla Democrazia Cristiana. La parola "conservatore" non si trovava da nessuna parte.

Ancor più degna di nota è stata la lettera di protesta che la delegazione francese del Ppe ha inviato prima del congresso di Bucarest, opponendosi alla nomina di von der Leyen. I membri di Les Républicains (LR) hanno criticato la tedesca per la sua "deriva tecnocratica", le "politiche di decrescita" e il mancato controllo della "migrazione di massa".

"Candidata di Macron e non della destra, ha continuamente lasciato che la maggioranza europea andasse alla deriva verso sinistra", si legge nella lettera.

Pochi giorni prima, i socialisti si erano riuniti a Roma per il loro congresso, durante il quale è stato chiesto a Iratxe García Pérez, presidente dei Socialisti e Democratici (S&D), se il suo gruppo avrebbe appoggiato von der Leyen, l'indiscussa favorita, per un secondo mandato.

García Pérez ha detto che il suo gruppo è aperto a negoziare, ma ha insistito sul fatto che non sosterrà un candidato "che non accetta le nostre politiche". Ha poi proseguito con un'ampia denuncia del Ppe per aver abbandonato il mainstream e abbracciato i punti di vista dell'estrema destra: "Questo è un pericolo reale", ha detto ai giornalisti.

Consenso contro ideologia

Con la destra e la sinistra che irrigidiscono le loro posizioni in vista delle elezioni, i risultati di von der Leyen appaiono in bilico.

Negli ultimi cinque anni la Commissione ha elaborato politiche che vanno incontro alla destra, tra cui una riforma radicale per accelerare le procedure di asilo, pene più severe per i trafficanti di esseri umani, accordi con i Paesi limitrofi per frenare l'immigrazione irregolare, piani per potenziare l 'industria della difesa e una serie di strumenti per affrontare i cambiamenti demografici.

D'altro canto, l'esecutivo della von der Leyen ha promosso iniziative accolte con grande favore dalla sinistra, come un programma da 100 miliardi di euro per sostenere l'occupazione durante la pandemia, nuove regole per migliorare le condizioni dei lavoratori delle piattaforme, norme per garantire salari minimi adeguati, una legge pionieristica per proteggere i giornalisti dall'ingerenza dello Stato, la prima strategia Lgbtq+ e, soprattutto, il Green Deal europeo, un vasto insieme di politiche volte a rendere il blocco neutrale dal punto di vista climatico entro il 2050.

Tuttavia, racchiudere le sue proposte in una sfera ideologica non riesce a dare un'immagine completa del vero credo di von der Leyen. Esse servono invece a ricordare la natura particolare della Commissione europea, un'istituzione che, secondo i Trattati, è indipendente e destinata a promuovere l'interesse generale del blocco.

Negoziando costantemente con il Parlamento e gli Stati membri, la presidente non ha altra scelta che privilegiare il consenso rispetto all'ideologia, afferma Fabian Zuleeg, direttore generale dell'European Policy Centre (EPC).

"In molti casi è stata una vera e propria manager della crisi. Certamente con il COVID e con l'Ucraina. Non si trattava tanto, in prima istanza, di ideologia. Si trattava di reagire. Ma, ovviamente, sono emerse alcune preferenze. Ma questo è avvenuto soprattutto nell'interazione con gli Stati membri", ha dichiarato Zuleeg in un'intervista.

"Da una prospettiva europea, il pragmatismo è il nome del gioco. Bisogna trovare compromessi pragmatici, in modo da poter portare a bordo un numero sufficiente di persone per far passare le cose".

Ursula von der Leyen has fostered close ties with leaders across the political spectrum, including Spain's Pedro Sánchez, a prominent socialist. Bernat Armangue/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Alcune delle azioni di punta della von der Leyen, come il disimpegno dalla Cina, il contenimento delle Big Tech, il sostegno finanziario all'Ucraina, il rilancio dell'allargamento e l'acquisto congiunto di vaccini, rendono ancora più confusa la linea di demarcazione, in quanto possono placare entrambe le parti dello spettro.

Invece di trattare questi temi delicati con una lente di parte che rischia la polarizzazione e il dissenso, von der Leyen li inquadra come "sfide europee" che richiedono "soluzioni europee", una formulazione vaga ma accattivante che spesso utilizza per difendere i suoi interventi politici e rimanere al di sopra della mischia.

"Ciò che è stato molto più caratteristico del suo mandato è che ha spinto molto l'idea di soluzioni europee a tutti questi problemi", osserva Zuleeg. "E in alcuni casi è molto difficile dire se si guarda ai dettagli: È davvero di destra o di sinistra? Non credo che si possa distinguere facilmente tra le due cose".

La Regina Ursula

L'attento pragmatismo di von der Leyen non fa che aumentare il mistero sulle sue convinzioni politiche, nonostante l'alto profilo e la copertura mediatica che ha ottenuto negli ultimi cinque anni.

Nathalie Tocci, direttrice dell'Istituto Affari Internazionali (IAI), individua tre principi ideologici che possono essere attribuiti a von der Leyen: un forte impegno per l'integrazione europea, un forte impegno per l'alleanza transatlantica e un forte impegno per Israele, l'ultimo dei quali risponde alle sue origini tedesche.

"Non riesco a immaginare un mondo in cui rinuncerebbe a queste convinzioni", ha detto Tocci a Euronews. "Credo che il resto sia davvero in bilico".

Secondo Tocci, von der Leyen è stata disposta a riformulare la sua agenda e la sua narrativa "per convenienza". Quando nel 2019 si è trovata di fronte al Parlamento per un voto di conferma che ha fatto tremare le unghie, ha puntato molto sul Green Deal, invocando il movimento per il clima che all'epoca faceva notizia. Quattro anni dopo, si è affrettata a proporre esenzioni al Green Deal nel tentativo di sedare le proteste degli agricoltori.

La migrazione è un altro campo in cui la presidente ha oscillato tra una prospettiva umanista, parlando con simpatia della situazione dei richiedenti asilo, e un approccio duro, chiedendo controlli più severi e firmando accordi con regimi autoritari.

"A seconda della tendenza politica del momento, potrebbe essere relativamente aperta e liberale nei confronti della migrazione o piuttosto conservatrice", dice Tocci, "e su questi temi non credo che abbia convinzioni molto solide".

Un funzionario dell'Ue, che ha chiesto l'anonimato per poter parlare con franchezza, ha espresso un'opinione simile, affermando che von der Leyen passa da una posizione ideologica all'altra "in modo opportunistico, allineandosi a ciò che le fa comodo e ai suoi interessi in quel momento".

"L'attuazione coerente delle politiche è stata notevolmente assente, con azioni che spesso sembrano più orientate a cogliere opportunità fotografiche che ad affrontare questioni sostanziali", ha detto il funzionario, parlando di "ambiguità politica".

Queste lamentele sono comuni a Bruxelles. Sebbene von der Leyen sia stata ampiamente elogiata per la sua leadership determinata, la sua visione ambiziosa e la sua retorica energica, doti che tornano utili per superare le crisi, è stata ripetutamente criticata per aver spinto il ciclo legislativo senza consultarsi quasi per nulla al di là della sua stretta cerchia di consiglieri, alcuni dei quali portati direttamente da Berlino.

La sua propensione all'accentramento, il suo carattere distaccato e il suo evitare argomenti controversi le hanno fatto guadagnare il soprannome di "Regina Ursula" a Bruxelles, che la sua calcolata campagna "non troppo a destra, non troppo a sinistra" è destinata a rafforzare.

"È stata progressista sul clima perché aveva bisogno di quei voti verdi per essere eletta", ha detto Tocci, "e questo era, in un certo senso, il prezzo da pagare". Questo significa che non ci credeva affatto? No, non necessariamente. Ma significa quindi che ci crede fermamente? Non necessariamente".

"Non è ideologicamente impegnata", ha proseguito Tocci, "quindi se ora ha bisogno che i conservatori votino per lei - beh, allora sarà conservatrice".