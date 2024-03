Di Mared Gwyn Jones in Bucharest

Il Partito popolare europeo ha confermato giovedì Ursula von der Leyen come candidato principale per le elezioni europee di giugno, aprendo la strada al suo secondo mandato alla guida della Commissione europea

PUBBLICITÀ

"Siamo il partito del popolo e ci occupiamo di ciò che sta a cuore alla gente", ha dichiarato Ursula von der Leyen, cercando il sostegno del Ppe al suo congresso a Bucarest.

"Prosperità. Sicurezza. Democrazia. Questo è ciò che interessa alla gente in questi tempi difficili", ha aggiunto la presidente della Commissione.

La sua candidatura alla rielezione è stata approvata in un voto segreto da circa 800 delegati, legislatori e leader del Ppe, tra cui il primo ministro polacco Donald Tusk e il Taoiseach irlandese Leo Varadkar, mentre il partito si è riunito nella capitale rumena per prepararsi alle elezioni europee di giugno.

Ppe in testa ai sondaggi per le elezioni europee

Il gruppo è comodamente in testa nei sondaggi e si prevede che rimarrà la più grande fazione del Parlamento europeo, rendendo von der Leyen una solida favorita per ottenere di nuovo il ruolo di presidente della Commissione europea.

In un discorso tenuto giovedì, von der Leyen ha promesso pace, prosperità e sicurezza per gli europei, assicurando che continuerà a sostenere fermamente l'Ucraina, a rafforzare la competitività economica dell'Europa, a salvaguardare lo Stato di diritto e a reprimere l'immigrazione irregolare.

"Siamo noi, europei, a decidere chi viene in Europa e in quali circostanze", ha dichiarato. Il manifesto del suo partito**, presentato mercoledì**, include un piano controverso per esternalizzare le richieste di asilo a Paesi terzi, basato sul "modello Ruanda" del Regno Unito.

Ha inoltre reso un omaggio speciale agli agricoltori europei, che negli ultimi mesi hanno attaccato la burocrazia di Bruxelles con proteste in tutti i Paesi dell'Ue, e ha affermato che il suo partito si opporrà alla crescente minaccia degli estremismi politici.

Parlando con Euronews mercoledì, il presidente del Ppe Manfred Weber ha assicurato che von der Leyen è una "leader ferma", e diversi delegati tedeschi hanno affermato che il suo curriculum dimostra che è la donna giusta per il lavoro. Ma von der Leyen non suscita lo stesso entusiasmo in tutte le delegazioni nazionali del suo gruppo.

Polemiche da Parigi contro von der Leyen

Il presidente del partito francese Les Républicains Eric Ciotti ha indirizzato mercoledì una dura lettera a Weber accusando la von der Leyen di incarnare una "deriva tecnocratica" che ha allontanato l'Unione europea dagli europei che pretende di servire. Il partito non ha inviato alcun dirigente da Parigi al congresso del partito a Bucarest.

Ha ricevuto anche la freddezza di due dei tre partiti conservatori sloveni del suo gruppo, che hanno citato la sua leadership "debole" e le sue scarse credenziali verdi.

von der Leyen si è costruita una solida reputazione in Europa e all'estero per aver guidato la risposta del blocco alla pandemia di Covid-19, all'invasione russa dell'Ucraina, alla conseguente crisi energetica e all'aggravarsi dell'emergenza climatica, arrivando due volte in cima alla lista dei potenti di Forbes durante il suo mandato quinquennale.

Ma è raramente vista sul campo a Bruxelles o in altre capitali dell'Ue e ha attirato critiche per essersi isolata all'interno del Berlaymont, la sede della Commissione a Bruxelles.

Ha anche scatenato polemiche per aver recentemente fatto marcia indietro sul suo sostegno incondizionato a legislazioni ambientali ambiziose e per la sua riluttanza a chiamare in causa Israele per l'eccessiva perdita di vite civili a Gaza.

La sfida (quasi) vinta contro Schmit

Il suo principale rivale, il socialista Nicolas Schmit, il cui partito è secondo nei sondaggi, è stato descritto come un "buon soldato mandato in guerra" ed è quasi certo che perderà la corsa.

von der Leyen è stata inaspettatamente scelta per il ruolo nel 2019 dopo che il presidente francese Emmanuel Macron l'ha selezionata come candidata adatta, pur non essendosi candidata come spitzenkandidaten. La mossa ha messo in dubbio la credibilità del processo, che è stato più volte aggirato dai leader dell'Ue.

Per ottenere il ruolo, von der Leyen dovrà ottenere il sostegno di tutti i 27 leader dell'Ue e del Parlamento europeo appena eletto. Diversi delegati del Ppe hanno sostenuto che questa procedura sarebbe stata una mera "formalità" e che la candidata sarebbe salita incontrastata alla massima carica.

Ursula von der Leyen speaks to Moldova's President Maia Sandu before the start of the EPP Congress in Bucharest, Romania, Wednesday, March 6, 2024. Vadim Ghirda/Copyright 2024 The AP. All rights reserved.

Di quanti voi ha bisogno von der Leyen

Se otterrà l'appoggio dei leader dell'Ue, la von der Leyen avrà bisogno della maggioranza dei membri del Parlamento europeo appena eletto per dare il via libera alla sua nomina. Nel 2019, von der Leyen ha superato questa prova con un margine sottilissimo di soli nove voti. Ma a Bucarest i suoi alleati politici sono fiduciosi che questa volta sarà diverso.

von der Leyen può contare sui membri dell'ala destra dei Conservatori e Riformisti Europei (Ecr), destinati a guadagnare seggi nella formazione del nuovo Parlamento. A destra c'è anche il gruppo di estrema destra Identità e Democrazia (Id), che ospita esponenti del Rassemblement National di Marine Le Pen e di Alternativa per la Germania.

PUBBLICITÀ

"La nostra Europa pacifica e unita è sfidata come mai prima d'ora dai populisti, dai nazionalisti, dai demagoghi, che si tratti di estrema destra o di estrema sinistra", ha dichiarato von der Leyen al congresso. "L'obiettivo è lo stesso, vogliono calpestare i nostri valori e vogliono distruggere la nostra Europa, e noi del Ppe non lo permetteremo mai".

Con l'avvicinarsi del voto di giugno, von der Leyen deve destreggiarsi tra i due ruoli di Presidente della Commissione europea e di candidata capolista del Ppe, costruendo una barriera tra i suoi due team e le sue campagne per rispettare le severe regole sulle campagne politiche.

Maggiori investimenti nella Difesa, Tajani: "Esercito europeo"

Ex ministra della Difesa tedesco, von der Leyen ha anche definito la Difesa come una priorità fondamentale per il suo potenziale futuro mandato.

Vuole rafforzare la preparazione dell'Europa ai conflitti con investimenti più armonizzati nell'industria della difesa e designare un nuovo commissario europeo per la Difesa che sovrintenda alla creazione di un "mercato unico".

"Dobbiamo mettere il turbo alla capacità dell'industria della difesa. L'Europa deve spendere di più, deve spendere meglio e deve spendere di più in Europa", ha dichiarato.

PUBBLICITÀ

"Il Ppe è il partito che ha sostenuto un'Europa in grado di difendersi e noi saremo il partito che realizzerà un'Unione della Difesa". Il manifesto del partito avanza anche la prospettiva di una deterrenza nucleare europea, presentata per la prima volta dal presidente francese Emmanuel Macron.

Ma alcuni partecipanti al Congresso hanno chiesto all'Europa di andare oltre: il ministro degli Esteri italiano e vicepresidente del Ppe Antonio Tajani ha detto che l'Ue dovrebbe prendere in considerazione l'idea di avere un proprio esercito. "Fare un grande salto", ha detto, permetterebbe al blocco di "svolgere un ruolo di portatore di pace in Medio Oriente e in Africa".