Il ministro degli Esteri del Qatar, Sheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, e il segretario di Stato Usa, Antony Blinken, a Riad per discutere di Gaza (29 aprile 2024) - Diritti d'autore Evelyn Hockstein/AP

Si aspetta la risposta di Hamas all'offerta israeliana di cessate il fuoco in cambio di 33 ostaggi, appoggiata da Arabia Saudita e Stati Uniti e mediata con Egitto e Qatar. In caso di risposta negativa, Israele attaccherà Rafah in 48-72 ore