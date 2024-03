I conservatori francesi si oppongono alla rielezione di von der Leyen

In vista del congresso del Partito Popolare Europeo (PPE), la delegazione francese si è schierata con forza contro la candidatura di Ursula von der Leyen, denunciandola come "la candidata di Macron e non della destra"

PUBBLICITÀ

Si prevede che Ursula von der Leyen sarà eletta per acclamazione come candidato principale del PPE per le elezioni del Parlamento europeo durante un congresso di due giorni a Bucarest, che inizierà mercoledì. La nomina renderà la von der Leyen l'indiscussa favorita a presiedere la Commissione europea per altri cinque anni.

Francia, il no dei conservatori francesi a von der Leyen

Con una lettera volutamente tempestiva, la delegazione francese del PPE, appartenente al partito Les Républicains ("I Repubblicani") ha messo in discussione l'eredità politica della von der Leyen e non ha lasciato dubbi sulla sua opposizione alla rielezione.

I Républicains sono all'opposizione nell'Assemblea francese e sostengono di volta in volta il governo liberale del presidente Emmanuel Macron.

"Per troppo tempo l'Unione si è allontanata dai cittadini europei e ha alimentato la loro sfiducia costruendo muri in riflessi tecnocratici. Non possiamo rassegnarci a questa crisi di fiducia", scrive nella lettera Eric Ciotti, presidente di Les Républicains.

"Per affrontare le sfide future, l'Europa ha bisogno di chiarezza. L'Europa ha bisogno di cambiamenti profondi e di un rinnovamento ai vertici della Commissione europea. La presidente uscente della Commissione non può essere questa candidata perché incarna proprio questa deriva tecnocratica".

"Von der Leyen candidata di Macron"

"Von der Leyen candidata di Macron e non della destra, ha continuamente lasciato che la maggioranza europea andasse alla deriva verso sinistra", afferma Ciotti.

Ciotti critica l'attuale presidente della Commissione Ue perché nel 2019 non si è candidata come capolista secondo il cosiddetto sistema degli Spitzenkandidaten ed è stata invece scelta da Macron come figura conservatrice moderata e flessibile, in grado di mettere un freno alla fazione progressista del Consiglio europeo.

La sorprendente nomina della Von der Leyen ha fatto infuriare il Parlamento europeo, che ha confermato la sua candidatura con un margine risicato. In seguito, ha cercato di fare ammenda presentando un'agenda ambiziosa e di ampio respiro che comprendeva il Green Deal europeo, un fondo per la ripresa da 750 miliardi di euro, l'acquisto congiunto sui vaccini, 13 cicli di sanzioni contro la Russia, l'apertura di colloqui di adesione con l'Ucraina, una riforma globale della politica di migrazione e di asilo e una legislazione innovativa per controllare l'IA e le Big Tech.

Candidata troppo progressista per Les Républicains

Ciotti si sofferma su alcune di queste iniziative per denunciare il mandato della von der Leyen come eccessivamente progressista e contrario ai valori conservatori, incolpandola direttamente delle proteste degli agricoltori che hanno recentemente attraversato l'Europa. Il contraccolpo ha messo la von der Leyen in una posizione scomoda, stretta tra la sua strenua difesa del Green Deal e le pressioni della destra della sua famiglia politica.

"Questo è avvenuto in particolare sulle questioni ambientali e agricole, ma anche nella gestione della crisi migratoria. Questa deriva ha alimentato la rabbia che ora si sente in tutto il continente, in particolare tra i nostri agricoltori e i nostri pescatori".

Ciotti continua poi a criticare von der Leyen per aver abbracciato, a suo avviso, "dogmi antinucleari" e "politiche di decrescita promosse dalla sinistra", e per "non aver affrontato l'immigrazione di massa e messo in sicurezza le frontiere esterne", con un apparente riferimento al costante aumento delle richieste di asilo dopo la pandemia. Nel 2023, il blocco ha ricevuto 1,14 milioni di domande di protezione internazionale, un massimo di sette anni.

Ciotti censura anche la von der Leyen per aver partecipato a ottobre a un evento di Renaissance, il partito di Macron, cosa che, a suo avviso, riflette la sua mancanza di fedeltà al partito.

"Dando l'impressione ai cittadini europei che l'Europa si stia costruendo senza di loro, e addirittura contro di loro, von der Leyen e Macron rischiano un drammatico e pericoloso indebolimento del progetto europeo", afferma Ciotti.

La frattura ideologica del partito

La lettera è indirizzata a Manfred Weber, presidente del PPE, ed è datata 5 marzo, anche se è stata resa pubblica sui social media il giorno successivo. Dato che i Républicains detengono solo sette seggi nel gruppo dei 177 membri, non si prevede che il duro atto d'accusa possa far deragliare le prospettive elettorali della von der Leyen.

Il testo, tuttavia, serve a mettere in luce la frattura ideologica del partito causata da cinque anni di politiche di trasformazione, che hanno lasciato la più grande formazione del Parlamento europeo in difficoltà nel mantenere le sue radici conservatrici e nel portare avanti la visione di von der Leyen.

Parlando con Euronews prima del congresso, Thanasis Bakolas, segretario generale del PPE, ha dato il suo sostegno al candidato in carica.

"Abbiamo un candidato per questa posizione. Si tratta della presidente in carica della Commissione europea Ursula von der Leyen, una persona con un curriculum di spessore, il cui impegno per l'Europa è indiscutibile", ha dichiarato Bakolas.

"Siamo molto contenti che la signora von der Leyen sia il nostro candidato principale per le elezioni europee. E, naturalmente, attendiamo con ansia il suo secondo mandato".

PUBBLICITÀ

Alla domanda sulle proteste degli agricoltori e sulle pressioni esercitate sul PPE per allontanarsi dal Green Deal, Bakolas ha detto che il partito è aperto a prendere in considerazione le loro richieste.

"Abbiamo ricevuto molto calore e molte reazioni quando abbiamo ascoltato gli agricoltori che chiedevano alla società nel suo complesso e a noi, come PPE, di ascoltare le loro esigenze perché gli agricoltori sono i custodi della terra", ha detto. "Hanno a cuore la terra".