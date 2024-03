Roma è stata più che uno splendido sfondo per il Partito dei Socialisti Europei (PSE), riunito per il suo congresso in vista delle elezioni di giugno.

Sulla carta, la riunione di due giorni tenutasi nel fine settimana aveva lo scopo di esaltare i principali risultati ottenuti dalla socialdemocrazia negli ultimi cinque anni, di far sfilare una serie di leader di alto profilo e di designare un candidato principale per le elezioni continentali.

Il fortunato è stato Nicolas Schmit, una figura relativamente sconosciuta che ha condotto la gara interna senza intoppi. Le sue credenziali di Commissario europeo per l'occupazione e i diritti sociali sono state abbastanza convincenti da fargli guadagnare un'elezione per acclamazione.

"Compagni, abbiamo un progetto di speranza, di progresso, di giustizia e di prosperità condivisa. Sono pronto a guidare la nostra famiglia politica per difendere le nostre idee", ha detto Schmit alla platea. "Conto sul vostro sostegno e voi potete contare sul mio".

L'eco della vittoria del centro-sinistra in Sardegna

Poi, riferendosi alla recente vittoria del centro-sinistra in Sardegna, Schmit ha concluso: "È vero, il vento sta cambiando! Prepariamoci a vincere queste elezioni!".

Ma i proclami e i discorsi galvanizzanti hanno smentito un senso di insicurezza e di timore che ha pervaso il congresso, dagli eventi collaterali che hanno dato il via al fine settimana fino alla grande e sfarzosa occasione del centro congressi futurista di La Nuvola.

Quasi tutti i rappresentanti saliti sul palco, compresi i capi di governo invitati, hanno colto l'occasione per lanciare un duro monito sull'ascesa del populismo di destra in tutta Europa, offrendo l'impressione di un leitmotiv.

I timori derivano dai sondaggi d'opinione che prevedono una spinta significativa per i gruppi Conservatori e Riformisti Europei (ECR) e Identità e Democrazia (ID), le cui rigide posizioni in materia di integrazione politica, cambiamenti climatici, politica di asilo, diritti sociali, Stato di diritto e affari esteri li pongono direttamente in contrasto con i progressisti.

Non sorprende quindi che una delle prime cose che Schmit ha fatto dopo la sua acclamazione sia stata quella di escludere - in termini inequivocabili - qualsiasi possibile cooperazione con i gruppi di destra ECR e ID dopo le elezioni: "Né ora, né mai", ha detto, suscitando applausi.

I socialisti, tuttavia, non sono preoccupati esclusivamente dall'ascesa di questi due gruppi. Ciò che alimenta la loro ansia è il cambiamento di atteggiamento del Partito Popolare Europeo (PPE) di centro-destra, la più grande formazione del Parlamento europeo. A loro avviso, il PPE si sta allontanando dalla sua posizione di europeismo pragmatico e sta gradualmente abbracciando i discorsi dell'estrema destra per scopi puramente elettorali.

Roma, hanno detto, è la prova inconfutabile di questa trasmutazione: L'Italia è oggi governata da un'alleanza tra Fratelli d'Italia (ECR), Lega (ID) e Forza Italia (PPE), che gli analisti hanno descritto come la più inflessibile della storia del Paese nel secondo dopoguerra.

Il "pericolo reale"

I socialisti hanno avvertito che questo tripartitismo potrebbe essere replicato in altri Paesi europei, rendendo impossibile per i cittadini discernere dove finisce il centrodestra e dove inizia l'estrema destra. Anche la Finlandia e la Svezia hanno una linea di demarcazione molto confusa, mentre l'Olanda, un Paese socialmente liberale, si trova di fronte a quello che sarebbe il suo primo esecutivo guidato da un politico di estrema destra, Geert Wilders.

Iratxe García Pérez, leader dei Socialisti e Democratici (S&D) al Parlamento europeo, non ha usato mezzi termini al congresso, sferrando un attacco dopo l'altro contro il PPE, con il quale ha lavorato a stretto contatto negli ultimi cinque anni per sostenere una grande coalizione che comprende anche i liberali di Rinnova Europa.

"Sappiamo dove siamo. Manteniamo la stessa posizione. Chi si è mosso negli ultimi anni è stato il PPE, che ha rotto l'alleanza tradizionale e ha iniziato a lavorare con i populisti e l'estrema destra", ha detto venerdì García Pérez in un briefing con i giornalisti.

"L'Italia è un chiaro esempio di come i conservatori stiano iniziando a normalizzare l'alleanza con l'estrema destra. Questo è un pericolo reale".

Il briefing di García Pérez è stato seguito da un evento intitolato "Capire il populismo di destra e cosa fare per contrastarlo" che ha esaminato il fenomeno per oltre due ore presso la sede del Partito Democratico (PD). Il giorno seguente, il Presidente del PSE Stefan Löfven ha ribadito il messaggio, esortando i suoi colleghi a considerare l'eredità di Benito Mussolini a Roma come un promemoria per ricordare che "la politica deve sempre essere incentrata sulle persone e mai sulle esibizioni o sui vantaggi personali".

"Normalizzare l'estrema destra significa, in pratica, mettere in pericolo tutto ciò che abbiamo costruito insieme", ha detto Löfven, citando il PPE e i liberali.

"Non si può essere europeisti e democratici e, allo stesso tempo, fare accordi con partiti che sono fondamentalmente anti-UE", ha proseguito Löfven, "La linea rossa del PSE è chiara. Non collaboreremo mai con ECR e ID. Non collaboreremo mai con Alternative für Deutschland, PiS, Vox. Non collaboreremo mai con i leader estremisti".

Il nome mancante

In questo panorama politico in evoluzione, la socialdemocrazia può trovare il suo posto? Questa è l'altra faccia della medaglia che i socialisti hanno cercato di esprimere nella Città Eterna.

Le loro risposte sono confluite in un sonoro "sì, è possibile", mentre presentavano un catalogo dettagliato dei recenti risultati politici, tra cui una direttiva per garantire che i salari minimi siano fissati a livelli adeguati, nuove regole per assicurare l'equilibrio di genere nei consigli di amministrazione delle aziende, il sostegno fiscale alle famiglie vulnerabili per far fronte alla crisi energetica, il programma da 100 miliardi di euro per finanziare schemi di lavoro a orario ridotto durante le serrate della COVID-19 e l'acquisto congiunto di vaccini salvavita.

Grazie alla sua classica difesa dei diritti del lavoro, dell'equità fiscale, dei servizi pubblici e della crescita inclusiva, i partecipanti hanno affermato che la socialdemocrazia può e deve essere la risposta giusta alle preoccupazioni e alle lamentele che stanno guidando la diffusa ascesa dei partiti di estrema destra.

Il congresso, tuttavia, non ha spiegato perché le iniziative socialiste volte ad alleviare le disuguaglianze economiche e le difficoltà della classe operaia non siano riuscite a contenere il malessere popolare. I leader hanno invece incolpato l'estrema destra di polarizzare il dibattito politico, dividere le società e pubblicizzare progetti irrealizzabili e irresponsabili.

"Il nostro compito principale come socialisti e democratici è quello di combattere il populismo affrontandone le cause profonde. Il populismo è alimentato dalla paura", ha dichiarato António Costa, primo ministro portoghese.

"Dobbiamo dare ai nostri cittadini fiducia, sicurezza e certezza per costruire l'Europa che vogliamo", ha proseguito, "un'Europa sociale, democratica e sostenibile".

Il suo omologo spagnolo, Pedro Sánchez, la cui apparizione ha suscitato un forte applauso, ha respinto i pronostici e ha affermato che la socialdemocrazia è stata l'ispiratrice delle principali risposte politiche date alle crisi consecutive degli ultimi anni, dimostrando che l'ideologia è ancora adatta allo scopo nel XXI secolo.

"Ancora una volta, sono state le idee socialdemocratiche a salvarci. Sono stati lo Stato sociale e la solidarietà tra le persone a permetterci di superare quelle terribili sfide e di andare avanti", ha detto Sánchez. "Ora gli stessi che dicevano che non avevamo futuro stanno cercando di recuperare un passato che non è mai esistito".

Ma le dichiarazioni celebrative dei socialisti hanno un difetto facilmente individuabile: la persona che ha guidato queste politiche di trasformazione non è una socialista, ma una conservatrice.

È stata Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, a introdurre il Green Deal europeo, il fondo per la ripresa da 750 miliardi di euro, l'acquisto comune di vaccini e gas naturale, i regolamenti di emergenza per attutire le bollette energetiche da record e leggi rivoluzionarie per limitare il potere delle Big Tech, reprimere i contenuti illegali e garantire che lo sviluppo artificiale segua standard etici e incentrati sull'uomo.

Il nome della Von der Leyen era vistosamente assente al congresso di Roma per l'unica ragione essenziale che è in corsa come candidato principale del PPE, il che significa che è destinata a confrontarsi con il suo sottoposto, Nicolas Schmit. La gara sarà profondamente impari, poiché la presidente ha fatto leva sulle sue politiche per promuovere una narrativa di eredità e sottolineare la necessità di una leadership forte e comprovata in tempi di crisi perpetua.

"Ho molta stima della signora von der Leyen. La conosco da molto tempo", ha dichiarato Schmit al termine del congresso, "Ora siamo entrambi candidati. Ora siamo in corsa e speriamo di poter discutere, ognuno potrà dire la sua".