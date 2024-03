Questo articolo è stato pubblicato originariamente in inglese

Questo mercoledì il Parlamento europeo ha approvato il Media freedom act. Il regolamento prevede l'istituzione di un organo europeo ad hoc, il Consiglio europeo per i servizi dei media, per vigilare sull'applicazione delle leggi

La legge sulla libertà dei media - proposta per la prima volta dall'esecutivo dell'Unione europea nel settembre 2022 - è stata adottata mercoledì con 464 voti favorevoli, 92 voti contrari e 65 astensioni.

Il Freedom act obbligherà i governi europei a proteggere meglio i media dalle interferenze maligne e a limitare l'uso di spyware contro i giornalisti. Gli organi di informazione dovranno inoltre divulgare in modo trasparente le informazioni su proprietà, finanziamenti e pubblicità governativa.

Verrà istituito un organo dell'Ue ad hoc, chiamato Consiglio europeo per i servizi dei media, per supervisionare l'attuazione delle leggi.

La diffusa disinformazione, la mancanza di trasparenza sulla proprietà dei media e la crescente pressione sui giornalisti hanno spinto il blocco a intervenire con le nuove regole. Si tratta del primo regolamento dell'Ue che mira a salvaguardare la libertà di stampa, considerata una pietra miliare della democrazia europea.

La presidente Metsola: "Abbiamo fatto la storia", le reazioni

La presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola ha dichiarato che l'assemblea ha "fatto la storia" adottando la legge e onorando la memoria di giornalisti come Daphne Caruana Galizia di Malta e Ján Kuciak della Slovacchia, entrambi assassinati per aver detto la verità.

L'Ong Reporter senza frontiere ha definito la legge un "importante passo avanti per il diritto all'informazione nell'Unione europea".

La commissaria europea per i valori e la trasparenza Věra Jourová ha dichiarato martedì al Parlamento che la legge invierà un "chiaro messaggio a coloro che vogliono indebolire la democrazia".

"È una minaccia per coloro che vogliono usare il potere dello Stato, anche quello finanziario, per rendere i media dipendenti da loro", ha aggiunto Jourová.

Sabine Verheyen (del Ppe tedesco), la principale legislatrice del dossier, ha dichiarato poco prima del voto che la legge consentirà ai media di diventare più indipendenti dall'influenza delle autorità statali, tra i timori di un arretramento della libertà di stampa in diversi Stati membri.

Mentre diversi Paesi del nord dell'Unione, tra cui Irlanda, Finlandia e Svezia, si collocano tra i primi cinque Paesi al mondo per l'indipendenza dei media, altri Paesi sono in ritardo. La Grecia è al 107esimo posto a livello mondiale, l'Italia al 41esimo.

Verheyen ha dichiarato che il nuovo Consiglio europeo per i servizi dei media sarà in grado di chiedere conto sia ai governi che ai servizi dei media, elaborando pareri indipendenti e mediando le controversie.

L'Europarlamento aveva chiesto che il segretariato del Consiglio fosse nominato in modo indipendente per garantire l'indipendenza dalla Commissione, ma ciò non è stato possibile a causa di "strutture legali", ha dichiarato.

I Paesi membri ottengono una deroga al divieto dei software spia

Il Parlamento sperava che la legge introducesse un divieto totale sull'uso di spyware contro i giornalisti, in risposta alle notizie sull'uso di software come Pegasus e Predator per violare le apparecchiature dei giornalisti in Grecia, Ungheria, Polonia e Spagna.

"Avremmo voluto una formulazione più forte per quanto riguarda gli spyware, ma non è stato possibile ottenerla", ha riconosciuto Verheyen.

Una manciata di Stati membri - tra cui Francia, Italia, Malta, Grecia, Cipro, Svezia e Finlandia - ha spinto per una deroga che permettesse ai governi di intercettare le conversazioni tra i giornalisti e le loro fonti in caso di minaccia alla sicurezza nazionale.

Verheyen ha spiegato che, in base alle nuove leggi, i governi europei potranno utilizzare i software di spionaggio contro i giornalisti solo come "ultima risorsa", in presenza di un motivo legale.

I giornalisti le cui apparecchiature sono state violate per motivi di sicurezza nazionale dovranno inoltre essere pienamente informati dei provvedimenti presi nei loro confronti, ha aggiunto, ma ha assicurato che non ci saranno "restrizioni al lavoro investigativo svolto dai giornalisti".

Le preoccupazioni per le interferenze statali

L'europarlamentare olandese Sophie in 't Veld, del gruppo centrista Renew, ha accolto con favore le nuove limitazioni allo spyware, ma ha invitato la Commissione europea a non permettere ai governi dell'Unione di continuare a minare la libertà dei media e i diritti dei giornalisti.

"Ci sono molti governi all'interno dell'Unione europea che non amano essere controllati", ha detto martedì al Parlamento, chiedendo alla Commissione di applicare con forza le nuove regole e di impedire agli Stati membri di eludere le loro responsabilità.

Rispondendo alle sue preoccupazioni, Jourová ha dichiarato: "Osserveremo come gli Stati membri affronteranno il chiaro compito di istituire organismi di controllo veramente indipendenti".

Passando alla sua lingua madre ceca, Jourová ha anche preso di mira il governo slovacco, guidato dal primo ministro Robert Fico, per le modifiche previste all'emittente pubblica Rtvs del Paese.

"Non solo la Commissione, chiunque deve capire che in ogni Paese dovrebbe esserci un servizio pubblico mediatico davvero forte e non un media che serva da portavoce del partito e del governo", ha detto.

La legislazione tornerà ora al Consiglio, prima di poter essere formalmente adottata in legge.