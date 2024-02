Unione europea, l'eredità della Commissione di Ursula von der Leyen

Di Euronews

Il mandato della presidente von der Leyen è stato caratterizzato dalla gestione delle crisi, dalla pandemia alla guerra in Ucraina, giudicata complessivamente positiva. A gettare un'ombra, secondo molti, l'impegno nella lotta contro il cambiamento climatico

Ursula von der Leyen è stata eletta come presidente della Commissione europeadal Parlamento europeo il 16 luglio 2019.

Ben presto è diventata uno dei leader più influenti in Europa: il suo mandato è stato fortemente caratterizzato dalla gestione delle crisi e oscurato, in queste ultime battute, dalle critiche legate alla transizione verde.

La crisi sanitaria della pandemia da Covid-19

Nel marzo 2020 l'Europa si è trovata ad affrontare la diffusione pandemica del Coronavirus con i suoi effetti devastanti a livello economico e sociale. Per uscire dal baratro la Commissione ha optato per un approvvigionamento comune di vaccini e per la creazione di un fondo monetario per rilanciare l'economia: entrambe le iniziative sono state accolte con favore da tutta l'Unione.

"Il Fondo di ripresa, attraverso il quale prendiamo prestiti insieme e siamo solidali l'uno con l'altro, anche questo è stato un progresso. Purtroppo l'elargizione del denaro non è bastata a dare impulso alle misure del Green Deal e anche ai meccanismi di controllo sull'efficacia della spesa", commenta a Euronews l'eurodeputato austriaco Thomas Waitz.

L'invasione su larga scala dell'Ucraina da parte della Russia

Sugli strascichi della pandemia, il 24 febbraio 2022 la Russia ha invaso l'Ucraina. Il sostegno di Bruxelles a Kiev è stato immediato: poco dopo l'inizio dell'offensiva von der Leyen si è recata in Ucraina per mostrare il suo supporto.

La presidente della Commissione ha visitato anche Bucha, la cittadina alle porte di Kiev tra le prime occupate, e poi abbandonate, dalle truppe russe e le cui immagini hanno fatto il giro del mondo, mostrando per la prima volta gli orrori commessi sulla popolazione civile dall'esercito di Mosca. "Qui a Bucha abbiamo visto la nostra umanità andare in frantumi", ha detto Von der Leyen in quell'occasione.

Nei mesi successivi l'Ue ha tagliato i suoi stretti legami energetici con la Russia, sottoposta a sanzioni, ha concesso aiuti finanziari e armi a Kiev e ha progressivamente spianato la strada all'adesione dell'Ucraina al blocco comunitario.

"Von der Leyen esercita davvero un'ottima combinazione di fascino personale, emotivo e psicologico sia sugli ucraini che sugli europei, e ha anche una visione molto chiara e pratica di ciò che deve essere fatto per l'Ucraina.... Le dichiarazioni sulla solidarietà, sul nostro sostegno all'Ucraina devono essere supportate da passi chiari, da misure chiare. E questo è ciò che Ursula Von der Leyen è riuscita a ottenere", ha detto a Euronews l'eurodeputato lituano Andrius Kubilius.

L'impegno contro il cambiamento climatico

Secondo i critici von der Leyen si era chiaramente impegnata per il Green Deal nei primi anni del suo mandato, ma questo entusiasmo è svanito nel tempo a causa delle pressioni delle grandi aziende.

Mentre il suo partito, il Ppe, ha cercato di dirottare la legge sul ripristino della natura, la Commissione ha annacquato la riduzione delle emissioni delle auto e ha fatto varie concessioni agli agricoltori che hanno protestato nelle ultime settimane in molti Paesi europei.

"Ha ceduto sostanzialmente a queste pressioni, il che è stato piuttosto deludente, non solo per me come membro del Parlamento, ma per gran parte della società", ha dichiarato l'eurodeputato Waitz, parte dei Verdi.

Se von der Leyen verrà eletta di nuovo, è disposta a concentrarsi sulla politica di difesa dell'Ue e anche sulla riforma del blocco al fine di accettare nuovi membri.