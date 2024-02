Di Euronews

Lunedì Ursula von der Leyen ha annunciato la sua intenzione di candidarsi a un secondo mandato alla presidenza della Commissione europea

Lunedì la presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha annunciato la sua intenzione di candidarsi per un secondo mandato. L'annuncio è stato dato dopo una riunione dei vertici dell'Unione cristiano-democratica (Cdu) a Berlino.

Mentre cinque anni fa era stata eletta come figura di compromesso tra i vari gruppi parlamentari, questa volta la situazione è completamente diversa, ha dichiarato ai microfoni di Euronews.

"Oggi, cinque anni dopo, prendo una decisione molto consapevole e ponderata. Il mondo di oggi è completamente diverso da quello del 2019. Abbiamo affrontato molte cose insieme negli ultimi cinque anni e credo sia giusto dire che abbiamo raggiunto più di quanto avremmo mai potuto immaginare. In questi cinque anni, non solo è cresciuta la mia passione per l'Europa, ma naturalmente anche la mia esperienza di quanto questa Europa possa realizzare per i suoi cittadini", ha detto von der Leyen.

Von der Leyen si presenterà come candidato principale del Partito popolare europeo alle elezioni del Parlamento europeo di giugno. Annunciando la sua candidatura, von der Leyen ha posto fine a una speculazione durata mesi sul suo futuro politico.

Il suo secondo mandato a Bruxelles avrà un obiettivo prioritario:"Vogliamo rafforzare la democrazia dell'Europa e dell'Unione europea e vogliamo affrontare tutte le sfide che ci circondano, ma in modo che i cittadini sappiano che all'interno dell'Unione europea c'è sicurezza e protezione per loro", ha dichiarato.

Per molti leader di tutto il mondo, von der Leyen è diventata il leader europeo preferito, dando di fatto un volto alla burocrazia di Bruxelles.