La Commissione europea ha proposto una riduzione del 90% delle emissioni di gas climalteranti nell'Ue entro il 2040: è il target intermedio prima dell'azzeramento definitivo entro il 2050

"Basandoci sui migliori dati scientifici a disposizione, chiediamo una riduzione del 90% entro il 2040", ha detto Wopke Hoekstra, Commissario europeo per il Clima. I provvedimenti legislativi per raggiungere l'obiettivo saranno attuati dalla prossima Commissione, che si formerà dopo le elezioni europee di giugno, ha spiegato il commissario.

Quella odierna è infatti una comunicazione a Consiglio e Parlamento, tramite cui la Commissione raccomanda inoltre la piena attuazione degli obiettivi del 2030, vale a dire una riduzione del 55% delle emissioni rispetto ai livelli del 1990.

"Affrontare il cambiamento climatico è una maratona, non uno sprint" Wopke Hoekstra Commissario europeo per il Clima

Obiettivo chiaro, strumenti oscuri

La Commissione non ha fissato, invece, una data per la graduale eliminazione dei combustibili fossili, né una soglia di riduzione delle emissioni per il settore agricolo: nelle bozze precedenti della comunicazione, sarebbe stata prevista una riduzione del 30%, ma l'obiettivo è scomparso dal testo finale.

"Ha lo stesso senso di un obiettivo di prevenzione del cancro ai polmoni senza alcun piano per eliminare il fumo", afferma Silvia Pastorelli, responsabile della campagna sul clima di Greenpeace. "L'assenza di un piano per eliminare gradualmente i combustibili fossili, e persino i sussidi, non solo ritarda l'azione climatica di cui abbiamo urgentemente bisogno, ma finirà per danneggiare ancora di più le persone".

La gestione del carbonio

Un'altra comunicazione presentata dalla Commissione, che rientra nelle linee guida della transizione ecologica europea, riguarda la gestione del carbonio.

Il settore della produzione di energia dovrebbe essere completamente decarbonizzato entro il 2040 attraverso soluzioni a basse (o a zero) emissioni di CO2, come le energie rinnovabili, lo stoccaggio di anidride carbonica, il miglioramento dell'efficienza energetica, ma anche l'uso dell'energia nucleare.

Per i cittadini, l'istituzione auspica una transizione più equa con maggiori politiche sociali: una sfida non secondaria per l'Ue, visti i primi segnali di malcontento sulle sue politiche ambientali.