Di Euronews

Diverse voci - la maggior parte della politica francese - si erano opposte all'arrivo dell'americana, a causa della sua nazionalità e dei suoi precedenti incarichi presso Amazon, Apple e Microsoft: equivarrebbe ad un cavallo di Troia dei giganti tecnologici all'interno delle istituzioni di Bruxelles

Retromarcia di Fiona Scott Morton. La statunitense ha deciso che non assumerà la funzione di capo economista della Direzione generale della Concorrenza della Commissione europea.

È stata la vicepresidente della commissione Margrethe Vestager ad annunciarlo, pubblicando in un tweet la lettera inviatale dall'americana.

La nomina di Scott Morton - consulente di aziende come Microsoft, Apple, Amazon e Pfizer - lo scorso 11 luglio era stata oggetto di molte critiche all'interno dell'Unione europea, per possibili conflitti di interesse e il rischio di interferenze di Washington nelle decisioni di Bruxelles. In particolare, il presidente francese Emmanuel Macron aveva espresso "dubbi" sulla scelta di una non europea per il posto.