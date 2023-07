La Commissione europea ha difeso la sua decisione di nominare un'economista statunitense che ha lavorato in passato con le aziende Big Tech come capo del dipartimento per la Concorrenza, nonostante l'opposizione di vari eurodeputati e del governo francese

La nomina di Fiona Scott Morton, ex economista della concorrenza del Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti che ha svolto attività di lobby per conto di Apple, Amazon e Microsoft, ha fatto scattare un campanello d'allarme a Bruxelles e Parigi.

"Il Collegio [dei Commissari] ha preso una decisione su questa nomina [...] Non vediamo motivi per riconsiderarla", ha dichiarato venerdì un portavoce della Commissione europea.

Secondo l'esecutivo dell'UE, sono state ricevute solo undici candidature, a dimostrazione dell'elevato livello di competenza richiesto per la posizione.

I candidati sono stati sottoposti a cinque prove di valutazione, tra cui un colloquio con il commissario europeo per la concorrenza Margrethe Vestager. Un portavoce ha assicurato che "più di un candidato" è stato intervistato dal capo della concorrenza.

Il mandato di Morton prevede la consulenza alla Commissione europea su indagini relative a presunti comportamenti anticoncorrenziali, fusioni proposte e l'attuazione dell'importante Digital Markets Act (DMA), il regolamento dell'UE per limitare il potere di mercato delle aziende Big Tech. Sarebbe la prima cittadina extracomunitaria a ricoprire questo ruolo.

La Morton è stata definita una "guerriera dell'antitrust" per la sua posizione critica nei confronti delle piattaforme tecnologiche, e in precedenza ha affermato che il suo lavoro secondario di consulenza alle grandi aziende, molte delle quali sono state prese di mira dalle autorità antitrust dell'UE, era importante per la sua ricerca e il suo insegnamento.

Ma la decisione è stata messa sotto accusa per i potenziali conflitti di interesse.

Venerdì la Commissione ha assicurato che ci sarà un periodo di riflessione di due anni durante il quale la Morton non potrà lavorare per le aziende per le quali ha lavorato di recente. Non è stato possibile confermare immediatamente il nome delle aziende in questione.

Tra coloro che hanno criticato la nomina ci sono i presidenti dei quattro maggiori gruppi politici del Parlamento europeo, che hanno espresso il loro "sgomento" in una lettera inviata alla Vestager venerdì.

"In un momento di intenso scrutinio delle nostre istituzioni nei confronti delle interferenze straniere, non riusciamo a comprendere la considerazione di candidati extracomunitari per una posizione di così alto livello e strategica", hanno affermato.

"Non abbiamo lavorato con le unghie e con i denti per regolamentare il GAFAM, ma solo per affidare al loro lobbista l'attuazione di queste regole", ha twittato il deputato francese al Parlamento europeo per i Socialisti e Democratici, Raphaël Glucksmann.

Giovedì Parigi si è unita alle critiche: tre ministri, tra cui il ministro degli Esteri Catherine Colonna, hanno twittato le loro preoccupazioni.

"Mentre l'Europa si impegna nella più ambiziosa regolamentazione digitale del mondo, la recente nomina del capo economista della DG Concorrenza solleva domande legittime. Invito la Commissione europea a riesaminare la sua scelta", ha twittato il ministro francese per il Digitale Jean-Noël Barrot.

Altre voci provenienti da tutto lo spettro politico francese hanno criticato la decisione. Marine Le Pen, leader del Front National di estrema destra , ha twittato mercoledì mettendo in dubbio che l'Europa "sia ancora completamente europea".

La nomina è particolarmente delicata per Parigi, poiché il Presidente Macron è un critico dichiarato dell'influenza incontrollata delle Big Tech statunitensi sull'economia dell'UE.

A maggio, quando si è diffusa la notizia che Morton era stato preso in considerazione per il ruolo, un gruppo di ONG ha espresso preoccupazioni riguardo a potenziali conflitti di interesse.

La Vestager è stata anche messa sotto accusa per la mancanza di trasparenza e di discussioni politiche aperte durante il processo di assunzione.

Morton inizierà a ricoprire il suo nuovo ruolo il primo settembre con un contratto di tre anni.