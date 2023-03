Unione europea, nuovo accordo più ambizioso sulle energie rinnovabili

L'Unione europea accelera il ritmo della transizione energetica. Giovedì 30 marzo le istituzioni Ue hanno raggiunto un accordo sulla nuova direttiva per promuovere e regolamentare le energie rinnovabili.

L'obiettivo per la quota di consumi finali di energia elettrica da coprire con fonti rinnovabili entro il 2030 sale al 42,5%, 10,5 punti in più rispetto a quanto inizialmente concordato. Una decisione che si colloca a metà strada tra il 45% chiesto dalla Commissione europea e dagli eurodeputati e il 40% chiesto dagli Stati membri.

L'intesa politica dovrà essere approvata dal Parlamento europeo e dai 27 membri dell'Ue prima di diventare legge.

Un passaggio rapido alle fonti rinnovabili è fondamentale se l'Unione europea vuole raggiungere l'obiettivo di indipendenza energetica e climatica. Una questione che ha assunto ancora più importanza in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte della Russia. Non a caso, l'Ue si è anche impegnata a liberarsi dalla dipendenza dai combustibili fossili russi entro il 2027.

La Commissione europea ha stimato che il costo per accelerare la costruzione massiccia di parchi eolici e solari e la trasformazione delle reti elettriche costerà 113 miliardi di euro in più rispetto alle previsioni precedenti.

Il testo

Il testo approvato contiene in primis una serie di procedure semplificate e accelerate per autorizzare le infrastrutture adibite per le energie rinnovabili, con l'istituzione di alcuni territori specifici in cui le norme saranno alleggerite drasticamente.

Prevede poi una quota del 49% di fonti rinnovabili nel consumo energetico degli edifici, con una traiettoria di ecologizzazione progressiva e vincolante per il riscaldamento e il raffreddamento attraverso obiettivi nazionali specifici.

Nel settore dei trasporti, invece, i Paesi dovranno ridurre l'intensità dei gas serra del 14,5% attraverso l'uso di energie rinnovabili o raggiungere almeno il 29% nel consumo finale di energia del settore entro il 2030.

L'accordo stabilisce anche un sotto-obiettivo vincolante del 5,5% per i "biocarburanti avanzati" (derivati da materie prime non alimentari) e i "carburanti rinnovabili non biologici" (idrogeno rinnovabile, carburanti sintetici a base di idrogeno) nelle rinnovabili per i trasporti.

Per quanto riguarda l'industria, l'uso delle rinnovabili dovrebbe aumentare dell'1,6% all'anno. In ogni Paese, la quota di idrogeno rinnovabile utilizzato dovrebbe raggiungere il 42% entro il 2030 e il 60% entro il 2035.

Lo "status speciale" per il nucleare

I colloqui si sono complicati quanto la presidenza svedese dell'Ue, negoziando a nome degli Stati membri, ha chiesto un obiettivo più flessibile per i Paesi con grandi centrali nucleari, in grado di produrre idrogeno senza emissioni di carbonio.

La questione ha spaccato il Consiglio dell'Ue. Mentre la Francia e i suoi alleati chiedevano di avere questa concessione, diversi Paesi, tra cui Germania, Austria, Lussemburgo e Spagna, si rifiutavano di incoraggiare l'uso di energia nucleare in un testo dedicato alle energie rinnovabili. Il rischio, a loro avviso, era di rallentare gli investimenti nelle fonti green.

Dopo 15 ore di colloqui, l'accordo raggiunto prevede che l'obiettivo di idrogeno rinnovabile sia ridotto del 20% per gli Stati membri in cui la quota di idrogeno di origine fossile consumata è inferiore al 23%.

La biomassa

Il testo approvato mantiene per la biomassa (il legno bruciato per produrre energia) lo status di rinnovabile, ma "rafforza i criteri di sostenibilità per l'uso della biomassa", le cui fonti sono classificate "in base al loro valore aggiunto economico e ambientale".

Questa pratica è difesa strenuamente dai Paesi scandinavi, ma denunciata dalle Ong ambientaliste, preoccupate per l'impatto sulle foreste.