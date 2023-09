La posizione adottata dal Consiglio dell'Unione europea sull'Euro7 chiede di mantenere identici al precedente regolamento gli standard di emissione per le automobili

Gli Stati membri dell'Unione Europea hanno adottato la loro posizione sul Regolamento Euro7, che stabilisce gli standard di emissione di sostanze inquinanti ammissibili per i veicoli di nuova costruzione, per combattere il cambiamento climatico e migliorare la qualità dell'aria.

PUBBLICITÀ

Stessi limiti per le auto

I limiti per le automobili, che la Commissione europea voleva abbassare, per il Consiglio dell'Unione devono invece rimanere uguali a quelli del regolamento Euro6, attualmente in vigore. Leggermente più bassi, solo gli standard per i veicoli pesanti.

Una decisione presa sotto la pressione di alcuni Paesi con una massiccia industria automobilistica, come Francia, Italia e Cechia.

Proprio il ministro ceco dell'Industria e del CommercioJozef Síkela, spiega a Euronews la sua posizione. Ministro

"Ho la sensazione che si stia andando nella giusta direzione. Siamo consapevoli dell'importanza dell'industria automobilistica, per l'economia europea e ceca in particolare. Essa rappresenta il 10% del Pil totale, oltre il 20% delle esportazioni. Quindi dobbiamo essere consapevoli dell'impatto".

Anche Le case automibilistiche europee hanno fatto campagna per mantenere inalterati gli standard di emissione, sostenendo che una revisione al ribasso avrebbe comportato costi aggiuntivi di produzione, e quindi di acquisto per i consumatori.

"In pratica, avremo le stesse automobili, solo camuffate con il bollino Euro7" Anna Krajinska European Federation for Transport and Environment

Le critiche degli ambientalisti

Dall'altra parte della barricata, le associazioni ambientaliste contestano la posizione assunta dal Consiglio.

"Purtroppo la posizione del Consiglio è estremamente deludente per quanto riguarda gli standard. Euro7 era un'opportunità per ridurre le 70mila morti causate ogni anno dal trasporto su strada", afferma Anna Krajinska, della European Federation for Transport and Environment.

Per le automobili, purtroppo, i limiti di emissione non vengono migliorati rispetto all'Euro6: in pratica, avremo le stesse auto, solo camuffate con il bollino Euro7".

Restano dibattute le date di entrata in vigore delle nuove regole: per le auto la Commissione voleva iniziare ad applicarle dal luglio 2025, ma gli Stati membri chiedono 30 mesi di tempo dall'adozione del regolamento. Attesa ora per la posizione del Parlamento europeo, prima di cominciare il negoziato.