La comunità LGTBQ+ italiana sta accusando il governo di destra di Giorgia Meloni di calpestare i diritti genitoriali delle coppie dello stesso sesso, nonostante in tal senso il Paese non si propriamente all'avanguardia in Europa.

Per gli attivisti, l'ultimo esempio è arrivato questa settimana, quando il Senato ha votato contro un regolamento della Commissione europea per il riconoscimento transfrontaliero dei genitori dello stesso sesso.

L'Italia ha quindi aderito al gruppo di Visegrad — composto da Repubblica Ceca, Ungheria, Polonia e Slovacchia — nel rifiutarsi di recepire il regolamento.

La notizia ha indignato la comunità LGTBQ+ del Paese, che ha più volte denunciato il governo Meloni per discriminazione, indicando una strategia di propaganda anti-gay ed inasprimento delle norme contro la genitorialità omosessuale.

Fratelli d'Italia, il partito al governo, ha guidato il voto contro il regolamento europeo, adducendo la preoccupazione che il riconoscimento dei genitori dello stesso sesso possa minare l'attuale divieto di gravidanza surrogata.

Attualmente la legge italiana considera la maternità surrogata un'offesa alla dignità della donna.

'Madre e padre'

"Il veto è fasullo - ha detto a Euronews Vincenzo Miri, presidente di Rete Lenford, un'associazione che fornisce assistenza legale alle persone queer - la proposta europea non modificherebbe l'attuale divieto, né imporrebbe il riconoscimento dei genitori omosessuali italiani che hanno fatto ricorso alla maternità surrogata all'estero".

La proposta europea riguarderebbe solo i genitori già riconosciuti nel loro Paese di origine, ma anche questo non è obbligatorio.

“C'è un certo numero di coppie omosessuali europee che ricorre a gravidanze surrogate, e riconoscerle oltrepasserebbe il divieto - ha affermato a Euronews Marco Scurria, senatore di Fratelli d'Italia, citando le audizioni con esperti legali in materia.

I genitori dello stesso sesso non riconosciuti non avranno alcun problema in Italia, ma non possiamo aprire una porta per qualcosa di illegale qui: i genitori saranno riconosciuti, ma questo non dovrebbe essere automatico, altrimenti le persone possono fare quello che vogliono”.

Nel frattempo, un disegno di legge sostenuto dai legislatori di Fratelli d'Italia in Parlamento mira a rendere un reato per le coppie italiane ricorrere alla maternità surrogata nei Paesi in cui la pratica è legale, una proposta che potrebbe potenzialmente interferire con il diritto internazionale.

I gruppi per i diritti queer considerano le preoccupazioni del governo sulla gravidanza surrogata tra persone dello stesso sesso un'ossessione di lunga data del diritto, sebbene la maggior parte delle coppie etero utilizzi effettivamente la maternità surrogata.

Ma lquest'ultima non è l'unico argomento con cui il governo contesta: "Anche quando la sinistra ha approvato il riconoscimento delle unioni omosessuali nel 2016, la questione della genitorialità omosessuale è stata lasciata indietro", ha detto a Euronews Alessia Crocini, presidente di Famiglie Arcobaleno, associazione che assiste le famiglie dello stesso sesso.

In Italia, l'adozione del figlio di un partner dello stesso sesso è estremamente difficile e, sebbene sia possibile il riconoscimento della paternità omosessuale, di solito comporta un lungo processo legale che in genere si applica principalmente alle coppie di donne che hanno usufruito di gravidanze assistite e adozione di figliastri.

Rete Lenford e Famiglie Arcobaleno stanno rappresentando centinaia di tali casi in tribunale: una di queste battaglie legali riguardava un decreto del 2019 dell'allora ministro dell'Interno Matteo Salvini, che richiedeva di specificare chi fossero "madre e padre" sui documenti di identità dei bambini anziché "genitori".

"Vogliono che smettiamo di avere figli"

Il veto sulla proposta dell'Ue è visto dagli attivisti e dalla più ampia comunità LGTBQ+ come parte di una più ampia repressione dei diritti dei genitori dello stesso sesso, una battaglia di punta per il governo di Meloni.

Lunedì scorso, un giorno prima del veto sulla proposta europea, il ministero dell'Interno ha imposto al sindaco di Milano, Giuseppe Sala, di non riconoscere in città i genitori dello stesso sesso, citando una norma che impedisce alle coppie dello stesso sesso di accedere alla riproduzione assistita.

"È una battaglia ideologica per questo governo - ha detto a Euronews Mario Colamarino, presidente dell'associazione Mario Mieli per i diritti queer - questo mese Meloni ha ribadito in un'intervista la sua convinzione che 'un bambino merita solo il meglio: una madre e un padre'".

Il ministro della Famiglia e delle Pari Opportunità, Eugenia Roccella, ha ripetuto più volte questa idea in televisione, dove di solito si parla di diritti dei genitori dello stesso sesso senza permettere la partecipazione di attivisti o coppie LGBTQ+.

“I giudici hanno detto che dovremmo avere in mente l'interesse dei bambini, che è quello di avere una famiglia, ma l'Italia non lo fa: i nostri figli avranno ancora due padri o due madri, checché ne dica una persona religiosa o di destra", ha commentato Crocini.

Una sentenza del 2021 della Corte costituzionale ha chiesto al Parlamento di aprire il quadro normativo delle adozioni in circostanze particolari ai genitori dello stesso sesso.

“La pratica dell'adozione è un problema sia per le coppie etero che per quelle omosessuali, e Fratelli d'Italia ritiene importante aiutare i bambini a trovare una famiglia”, ha promesso Scurria.

Ma un disegno di legge per facilitare le adozioni tra genitori omosessuali non sembra essere una priorità per il governo Meloni e le adozioni standard restano vietate alle coppie omosessuali.

"Vogliono che smettiamo di avere figli - ha affermato Crocini - ma continueremo ad averli e loro cresceranno in un Paese che li discrimina".

Euronews ha contattato il senatore di Fratelli d'Italia Lucio Malan per ulteriori commenti, ma non ha ricevuto risposta al momento della pubblicazione.