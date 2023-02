Uniti in nome dei diritti civili. Le Ong hanno chiesto ai paesi dell'Unione europea di unirsi alla causa giudiziaria della Commissione contro l'Ungheria sulla controversa legge considerata "propaganda anti-LGBTIQ+".

Bruxelles ha avviato la sua procedura di infrazione contro Budapest nel luglio 2021, poco dopo che il governo ultraconservatore del primo ministro Viktor Orbán aveva adottato la legge che, secondo il premier, lui, deve aiutare a prevenire, individuare e punire i reati sessuali contro i minori.

La normativa vieta ai minori l'accesso a contenuti e pubblicità che "promuovono o ritraggono" la cosiddetta "diversità di genere”. Una misura, che secondo Bruxelles, viola le regole del mercato interno, i diritti fondamentali degli individui ei valori dell'Unione. La procedura di infrazione è stata pubblicata lunedì sulla Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, dopo che tre ONG - Forbidden Colours, Háttér Society e Reclaim - hanno lanciato una petizione "per ricordare agli Stati membri dell'Ue i loro impegni, chiedendo di fornire "indicazioni scritte” sul caso entro il 27 marzo 2023".

Un caso giudiziario senza precedenti

Le organizzazioni non governative si aspettano che almeno 20 paesi dell'Ue si impegnino nel procedimento che, secondo loro, potrebbe diventare la più grande procedura sulla violazione dei diritti umani mai portata davanti alla Corte di giustizia dell'Unione europea. Il Belgio, dal canto suo, ha già detto che parteciperà.

La ministra belga per gli affari europei Hadja Lahbib ha sottolineato che “La lotta alla discriminazione basata sull'orientamento sessuale, l'identità di genere e l'espressione di genere è sempre stata una priorità per il nostro Paese. Vediamo che i diritti della comunità LGBTQI+ sono sottoposti a crescenti pressioni in molti luoghi, anche in Europa. Ciò ci è stato chiarito nuovamente la scorsa settimana durante un incontro con altre organizzato su mia richiesta durante la mia visita in Ungheria.”

“È una tendenza preoccupante che va invertita. Per questo il Belgio – dopo aver inserito il caso nell'agenda internazionale – ora interverrà anche davanti alla Corte di giustizia europea per difendere i diritti delle persone LGBTQI+. Il nostro Paese ha la ferma ambizione do continuare a svolgere un ruolo pionieristico sia a livello nazionale che internazionale", ha aggiunto a Euronews Esther Martinez, fondatrice e direttrice di Reclaim. "Il governo dovrà abrogare la legge altrimenti dovrà affrontare multe finanziarie", ha concluso la Martinez.