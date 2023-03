Promuovere l'innovazione in Grecia: la missione di Corallia

Promuovere l'innovazione in Grecia è la missione principale di Corallia, un'organizzazione che riunisce cluster hi-tech, incubatori di imprese e ampi programmi di imprenditorialità. Corallia aiuta le imprese locali e le start-up a crescere e a farsi conosceere a livello internazionale. Corallia lavora con più di 500 imprese. Ha creato tre cluster hi-tech e le aziende partecipanti hanno attratto oltre 500 milioni di euro di investimenti privati.

"Corallia è il principale catalizzatore dell'imprenditoria nazionale - dice Nancy Liva, manager di Corallia -. Il suo obiettivo principale è quello di mettere in contatto aziende di tutte le dimensioni, università, centri di ricerca, business angels e istituzioni finanziarie. Il nostro ruolo è quello di essere un facilitatore di cluster e di riunire tutti questi attori per collaborare e far crescere le loro aziende".

STARTAB è uno dei programmi per l'imprenditorialità sostenuti da Corallia. È pensato per i giovani startupper, che hanno la possibilità di partecipare a seminari e di avere un mentore per promuovere le loro idee e progetti. "Penso che il mio futuro inizi qui - dice Komitis Stavros, startupper di 32 anni -. Prima di venire avevo un'idea generale di ciò che volevo fare; ora ho un'idea più specifica, so dove devo concentrare le mie energie".

Corallia sostiene anche diversi programmi di accelerazione. Uno di questi è Enter Grow Go, l'acceleratore d'impresa di maggior successo in Grecia. Tra le startup cresciute qui, ad esempio, c'è un'azienda agricola automatizzata che coltiva insalata al chiuso senza terra. "Aiutiamo il Paese a trasformarsi puntando su occupazione altamente qualificata, nuovi brevetti, marchi e diritti di proprietà industriale - dice Christina Vassilopoulou, direttrice di Corallia -. Puntiamo allo sviluppo di nuovi prodotti, servizi e sinergie".

Dal 2007 al 2020, il progetto Corallia ha ricevuto 36 milioni di euro di finanziamenti dall'Unione europea. SAMMY è una delle storie di successo di Corallia. Si tratta di una piattaforma tecnologica per la digitalizzazione dei porti turistici. L'app, ad esempio, consente ai proprietari di un'imbarcazione di prenotare un posto barca. Dei sensori forniscono i dati in tempo reale sugli spazi liberi nei porti turistici.

Corallia è tra i 15 migliori programmi europei finanziati da Bruxelles ed è stato nominato agli ultimi RegioStars Awards.