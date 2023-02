Il capo della diplomazia europea Josep Borrell è convinto che le sanzioni contro la Russia stiano funzionando. È quanto ha detto a Euronews in un'intervista in cui fa il punto sul primo anno di guerra in Ucraina.

Le sanzioni economiche stanno danneggiando Mosca. I suoi introiti dalla vendita di idrocarburi stanno diminuendo. È come un veleno al rallentatore ma con azione sicura Josep Borrell Alto rappresentante dell'Ue

Borrell ha ammesso che non è stato sempre facile mantenere l'unità tra gli Stati membri quando si è trattato di concordare una risposta comune sulla guerra in Ucraina. Ma ha insistito sulla sua importanza perché "la guerra può essere lunga".

"Non è sempre facile, ma finora ci siamo riusciti. Alcuni hanno protestato, dissentito, ma alla fine abbiamo ottenuto l'unanimità di cui avevamo bisogno. E purtroppo, temo che assisteremo a un altro anno di guerra - ha affermato - Non ho la sfera di cristallo, ma la Russia ha 300mila soldati, il doppio di quelli che aveva prima della guerra, che aspettanio di attaccare quando sarà il momento. La situazione non è facile, e per questo penso che noi europei dobbiamo andare avanti come abbiamo sempre fatto".

L’Alto rappresentante dell'Unione europea per gli affari esteri e la politica di sicurezza ritiene che l'Europa debba aumentare gli aiuti militari all'Ucraina e allo stesso tempo lavorare per trovare una conclusione negoziata al conflitto. A suo parere, i due aspetti non sono in contraddizione.

È necessario, secondo lui, "cercare con tutti i mezzi, specialmente attraverso le Nazioni Unite, tutto ciò che è possibile per negoziare una pace. Ma una pace fondata sul rispetto dell'integrità territoriale dell'Ucraina e sul rispetto della Carta delle Nazioni Unite. La prossima settimana a New York potrebbe essere un buon momento per questo. Putin ha detto a tutti che ha obiettivi militari da raggiungere e finché non li raggiunge non sembra intenzionato a fermare la guerra. È lui che l'ha iniziata ed è lui chi deve fermarla".

