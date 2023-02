Armi, baci e incertezza economica nella settimana europea

Mentre l'Ucraina si prepara a nuove offensive russe e il Segretario generale della Nato Jens Stoltenberg chiede ai Paesi membri uno sforzo maggiore per sostenerla, la guerra continua a minare le certezze della ripresa economica europea.

Lo spiega a Euronews Beata Javorcik, capo economista della Bers, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, secondo cui è lecito aspettarsi sorprese dall'anno appena cominciato, sia in positivo che in negativo.

Ma oltre alle armi e ai soldi, c'è spazio anche per i baci nell'approfondimento settimanale di Stefan Grobe, con il San Valentino speciale di centinaia di coppie a Vienna.