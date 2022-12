Il parlamento europeo travolto dallo scandalo corruzione

Uno scandalo legato a presunte tangenti e corruzione di alto livello agita il Parlamento europeo. Probabilmente il più grande nella storia delle istituzioni comunitarie: "La democrazia europea è sotto attacco", ha detto la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola.

Lo stato dell'indagine

Al momento sei persone sono indagate per corruzione, riciclaggio di denaro e partecipazione a un'organizzazione criminale: avrebbero ottenuto grosse somme di denaro per difendere al Parlamento europeo gli interessi di un Paese del Golfo Persico, con ogni probabilità il Qatar. Nel complesso, durante le perquisizioni effettuate tra il 9 e il 12 dicembre, la polizia belga ha trovato e sequestrato quasi un milione di euro in contanti.

Le persone al centro dell'indagine sono tutte in qualche modo legate all'assemblea comunitaria. Il nome più rilevante è quello di Eva Kaili, deputata socialista greca e vicepresidente dell'Eurocamera. In un suo appartamento sono stati rinvenuti 150mila euro.

La polizia belga non ha reso noti i nominativi degli altri cinque indagati, tre dei quali sono detenuti come Kaili. Secondo le ricostruzioni della stampa, in carcere ci sarebbero Francesco Giorgi, compagno di Eva Kaili e assistente parlamentare dell'eurodeputato del Pd Andrea Cozzolino, Niccolò Figà-Talamanca, segretario generale dell’Ong No Peace Without Justice e l'ex eurodeputato eletto con il Partito democratico Pier Antonio Panzeri, titolare di un seggio al Parlamento per tre legislature tra il 2004 e il 2019 e ora presidente dell'Ong Fight Impunity. I quattro, per cui è stato convalidato l'arresto, appariranno davanti al giudice della Camera del Consiglio il 14 dicembre.

In contemporanea, in Italia sono state arrestate la moglie e la figlia di Pier Antonio Panzeri: Maria Dolores Colleoni e Silvia Panzeri. Secondo i documenti trasmessi dalle autorità belghe a quelle italiane e riportati da alcuni organi di stampa, le due donne sembrano essere pienamente consapevoli delle attività dell'ex eurodeputato. Nella casa dell'exeurodeputato a Calusco d'Adda, in provincia di Bergamo, sono stati trovati altri 17mila euro in contanti. Quest'ultima operazione è stata effettuata domenica 11 dicembre grazie a Eurojust, l'unità di cooperazione giudiziaria dell'Unione Europea.

Coinvolti nell'indagine ma in libertà sarebbero invece il padre di Eva Kaili, in un primo momento fermato davanti al suo hotel con una valigia piena di banconote, e il sindacalista Luca Visentini, da poco eletto segretario generale della Confederazione Internazionale dei Sindacati, e rilasciato sotto cauzione.

Le indagini della polizia sono ancora in corso: per ora in tutto sono state effettuate venti perquisizioni, tra residenze personali e uffici del Parlamento europeo di Bruxelles, dove alcune porte hanno ancora i sigilli. Tra le abitazioni perquisite anche quella di un altro eurodeputato, sempre socialista, il belga di origini italiane Marc Tarabella. Gli uffici parlamentari sigillati apparterrbero invece agli assistenti degli europarlamentari Alessandra Moretti e Pietro Bartolo (Pd) e Lara Comi (Forza Italia), che non risultano coinvolti nell'indagine.

La vice-presidente e il dossier Qatar

Dopo il suo arresto, Kaili è stata sospesa come vice-presidente e dal suo gruppo politico e ha visto tutti i suoi beni congelati dall'autorità antiriciclaggio greca. Nel suo ultimo intervento sul tema, aveva difeso il governo del Qatar in un dibattito sui diritti dei lavoratori nel Paese mediorientale.

"Il Mondiale in Qatar è la prova di come la diplomazia sportiva possa realizzare la trasformazione storica di un Paese, con riforme che hanno ispirato il mondo arabo", le parole dell'intervento di Kaili. "L'Organizzazione internazionale del lavoro ha affermato che il Qatar è all'avanguardia nei diritti dei lavoratori, con l'abolizione della Kafala e l'istituzione di un salario minimo".

Le conseguenze politiche

L'indagine ha ovviamente provocato un terremoto in ambito comunitario. La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen ha definito la situazione come fonte di "estrema preoccupazione".

Il Parlamento europeo è sotto attacco, da parte di alcuni Paesi "nemici della democrazia". ha detto invece la presidente dell'Eurocamera Roberta Metsola aprendo la sessione plenaria di Strasburgo, nella sua prima apparizione pubblica dall'inizio scandalo che ha colpito l'assemblea comunitaria.

"Degli attori malintenzionati, legati a Paesi terzi autocratici, hanno presumibilmente utilizzato Ong, sindacati, individui, assistenti e deputati del Parlamento europeo nel tentativo di influire sui nostri processi. I loro piani malvagi sono falliti. I nostri servizi, di cui sono incredibilmente fiera, collaborano da tempo con le autorità competenti nazionali, giudiziarie e di polizia, per smantellare questa presunta rete criminale".

In concreto, Metsola ha annunciato che una relazione sulla liberalizzazione dei visti con Qatar e Kuwait, in attesa di essere discussa dalla plenaria, è stata rinviata alla commissione competente.

Una procedura è stata avviata per revocare titolo e funzioni di Eva Kaili, attualmente sospesa. Ai sensi del regolamento dell'Eurocamera, è necessario che la maggioranza dei due terzi dell'aula approvi la proposta per sostituire la vice-presidente.

Il gruppo dei Socialisti e democratici, a cui appartiene Kaili, ha tenuto una riunione d'emergenza e secondo la sua presidente, Iratxe García Pérez, dovrebbero dimettersi anche gli eurodeputati i cui assistenti sono coinvolti nello scandalo.

"Oggi è un giorno buio per le istituzioni europee e, naturalmente, per il Parlamento europeo e per la nostra famiglia politica. Ma potete star certi che manterremo il nostro chiaro impegno a combattere la corruzione, ad essere trasparenti e ad assumere una posizione ferma e decisa».

I parlamentari degli altri gruppi sono costernati e chiedono di non generalizzare, come spiega a Euronews b, dei Verdi tedeschi.

"Non siamo tutti uguali. Penso che sia importante dire che ci sono alcuni individui pronti a ricevere denaro ed essere corrotti... ma in generale la maggior parte di questo parlamento è composta da persone che lavorano duro, membri del parlamento guidati dalla propria causa politica e non dal denaro".

Il Parlamento europeo sembra consapevole della minaccia che questo scandalo di corruzione rappresenta per la sua reputazione. Non a caso, nel suo discorso la presidente Metsola ha assicurato che nessuna impunità sarà prevista per i responsabili.