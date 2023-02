Qatargate, il socialista Marc Tarabella in stato di fermo

L'eurodeputato belga di origini italiane Marc Tarabella è in stato di fermo ed è stato ascoltato dal giudice istruttore, Michel Claise, che conduce l'inchiesta ribattezzata Qatargate.

Lo ha reso noto la Procura federale, confermando ad Euronews quanto anticipato dalla stampa belga.

Al belga era stata revocata l'immunità parlamentare il 2 febbraio scorso: a breve, il giudice istruttore deciderà se trasformare il fermo in arresto: il deputato deve essere ascoltato entro un massimo di 48 ore.

"Finalmente, vi aspetto da due mesi, ora potrò essere ascoltato", avrebbe risposto agli agenti di Polizia arrivati presso la sua abitazione di Anthisnes, in provincia di Liegi, da dove è stato prelevato.

Anche gli uffici di Tarabella al Parlamento europeo di Bruxelles sono sotto sequestro, con i sigilli della Polizia belga e della sicurezza dell'Eurocamera.

Da quando il suo nome è stato coinvolto nello scandalo, Marc Tarabella ha sempre rivendicato la sua innocenza.

Anche l'eurodeputato italiano Andrea Cozzolino non ha più la tutela del suo mandato parlamentare.

Dopo le rivelazioni di metà dicembre, quattro persone sono state ufficialmente incriminate: l'eurodeputata greca Eva Kaili, il suo compagno Francesco Giorgi, l'ex eurodeputato Pier Antonio Panzeri e il direttore di una Ong, Niccolò Figà-Talamanca.

Sono perseguiti per partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione e riciclaggio di denaro.

Eva Kaili, Francesco Giorgi e Pier Antonio Panzeri sono ancora in carcere, mentre Niccolò Figà-Talamanca è stato rilasciato all'inizio di questo mese senza condizioni.

L'indagine riguarda attività di lobbying illecite, presumibilmente svolte da Qatar e Marocco con l'obiettivo di influenzare il processo decisionale dell'Ue.

Entrambi i Paesi negano, manco a dirlo, vigorosamente queste accuse.

Gli investigatori affermano che il lobbismo ha comportato "ingenti somme" di denaro e doni "sostanziali": Panzeri, presunto intermediario, ha firmato un accordo con la Procura in cui riconosce la sua partecipazione criminale alla corruzione e si impegna a condividere dettagli "rivelatori" sul sistema di scambio di denaro per favori.

Secondo i media belgi, l'ex eurodeputato ha ammesso di aver donato 120.000 euro in contanti a Marc Tarabella, in più tranches, come parte del lavoro di quest'ultimo sulle questioni relative al Qatar.

L'avvocato del parlamentare belga insiste sul fatto che il suo assistito non ha mai accettato denaro o regali dal Qatar.

Chi è Marc Tarabella?

Sin dalla sua elezione nel 2004, aveva preso posto all'interno del gruppo socialdemocratico.

Marc Tarabella ha fatto parte di diverse commissioni parlamentari, tra cui la delegazione per i rapporti con la penisola araba, che comprende il Qatar.

Lo scorso novembre, il parlamentare ha difeso i diritti dei lavoratori nel Paese che ha ospitato la Coppa del Mondo FIFA.

"Rimangono ancora molti progressi da fare, ma il Qatar rimane il Paese che ha intrapreso la strada della riforma - ha affermato - l'importante è che lo sviluppo positivo non solo continui in Qatar, ma possa diffondersi in tutti i Paesi della penisola arabica".

All'inizio di dicembre, Marc Tarabella ha votato a favore dell'esenzione dal visto per i cittadini del Qatar e del Kuwait, un dossier legislativo che da allora è stato sospeso.

A gennaio, il suo avvocato ha ammesso che l'eurodeputato non ha dichiarato un viaggio di lavoro effettuato in Qatar nel 2020.