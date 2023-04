Eva Kaili fuori dal cercere, per lei braccialetto elettronico

Anche Eva Kaili, l'ex vice-presidente del Parlamento europeo in carcere nell'ambito dello scandalo di corruzione che ha colpito l'Eurocamera, verrà rilasciata, secondo quanto conferma la procura.

Dopo oltre quattro mesi di custodia cautelare in carcere, l'eurodeputata greca tornerà a casa e sarà sottoposta a regime di sorveglianza elettronica. Il 13 aprile è prevista un'altra udienza.

Kaili è accusata di corruzione, riciclaggio di denaro e partecipazione a un'organizzazione criminale, cheprevedeva il pagamento di "ingenti somme di denaro", da Qatar e Marocco, per influenzare i processi politici comunitari.

I due Paesi respingono ogni accusa, mentre l'avvocato di Kaili Sven Mary ne sostiene la completa estraneità ai fatti, accusando anzi la giustizia belga di utilizzare la sua assistita "come un trofeo".

L'ultima a essere rilasciata

Da quando è scoppiato lo scandalo, lo scorso dicembre, Kaili era l'unica dei protagonisti della vicenda ancora soggetta a detenzione.

Pier Antonio Panzeri, l'ex eurodeputato considerato figura chiave della rete corruttiva, e l'attuale parlamentare belga Marc Tarabella sono gli ultimi ad aver ricevuto la possibilità di uscire dal carcere e lo faranno nei prossimi giorni.

Il compagno di Kaili, Francesco Giorgi, è stato rilasciato a febbraio per essere sottoposto al braccialetto elettronico, mentre Niccolò Figà Talamanca, segretario generale dell’Ong No Peace Without Justice, era stato liberato all'inizio dello stesso mese senza condizioni. Rimane agli arresti domiciliari in Italia in attesa di estradizione, invece, l'eurodeputato del Partito democratico Andrea Cozzolino.