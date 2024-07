Gestione dell'acqua: cosa sono le soluzioni basate sulla natura?

Le soluzioni basate sulla natura sono una risorse importante per affrontare inondazioni, siccità e scarsità d'acqua. In questo articolo vi spieghiamo cosa sono.

La natura è un alleato prezioso per migliorare la disponibilità, la qualità e la protezione dell'acqua, che si tratti di zone umide urbane o di spazi più ampi per i fiumi.

Cosa sono le soluzioni basate sulla natura?

La Commissione europea definisce le soluzioni basate sulla natura come "soluzioni ispirate e sostenute dalla natura, che sono efficaci sotto il profilo dei costi, apportano contemporaneamente benefici ambientali, sociali ed economici e contribuiscono a rafforzare la resilienza. Tali soluzioni apportano sempre più natura e caratteristiche e processi naturali nelle città, nei paesaggi e nei paesaggi marini, attraverso interventi locali, efficienti sotto il profilo delle risorse e sistemici".

Quali sono i benefici?

Riconosciute come uno dei modi migliori per incrementare la biodiversità e migliorare la resilienza al clima, le soluzioni basate sulla natura sono spesso utilizzate insieme alle infrastrutture idriche convenzionali per ottenere risultati più sostenibili. Spesso autosufficienti, queste soluzioni possono aiutare a prepararsi e persino a prevenire disastri legati all'acqua come le inondazioni.

Esempi di soluzioni basate sulla natura

Ripristino delle zone umide: migliora il filtraggio dell'acqua e il controllo delle inondazioni.

Tetti verdi: assorbono l'acqua piovana e migliorano la qualità dell'aria urbana.

Pavimenti permeabili: riducono il deflusso e ricaricano le falde acquifere.

Giardini della pioggia: catturano e assorbono le acque meteoriche di dilavamento.

Rimboschimento: migliorano l'infiltrazione del suolo e riducono il deflusso.

Le zone umide offrono molteplici benefici, tra cui filtrare e immagazzinare l'acqua, proteggere dalle inondazioni e immagazzinare la CO2. ©euronews

Cosa sta facendo l'Europa?

Il Green Deal dell'Ue mette l'accento sull'impermeabilità al clima, sulla costruzione della resilienza, sulla prevenzione e sulla preparazione. Bruxelles si è anche impegnata a proteggere la biodiversità e gli ecosistemi e a garantire un'agricoltura sostenibile. Le soluzioni basate sulla natura sono considerate strumenti fondamentali per raggiungere questi obiettivi. L'Ue finanzia 76 progetti di ricerca e innovazione in 71 paesi, con uno stanziamento di oltre 600 milioni di euro. Anche paesi come il Belgio, la Spagna e la Germania investono molto in soluzioni basate sulla natura.

Per ogni euro investito nel ripristino della natura, il ritorno in termini di benefici sociali, economici e ambientali è significativamente più alto. Nonostante la comprovata efficienza, nel 2018 gli investimenti globali in soluzioni basate sulla natura sono stati inferiori all'1% dei finanziamenti totali per le infrastrutture di gestione idrica.

Le aree vegetate lungo i corpi idrici aiutano a filtrare gli inquinanti, a stabilizzare le sponde dei fiumi e a fornire un habitat alla fauna selvatica. ©euronews

Un uso più intelligente dell’acqua

