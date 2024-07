Uno studio ha rilevato che utilizzando meno del 3% del territorio inglese per l'eolico e il solare terrestre si potrebbe produrre energia sufficiente ad alimentare ogni famiglia inglese per più di due volte

Il nuovo governo laburista del Regno Unito ha eliminato quello che era di fatto un divieto sui parchi eolici onshore, aprendo le porte alla possibilità che ogni casa britannica sia alimentata da energia pulita. Lunedì Rachel Reeves, nuovo Cancelliere dello Scacchiere, il ministro dell'Economia britannico, ha dichiarato che avrebbe posto fine alle "assurde" restrizioni dei conservatori sulla costruzione dei parchi eolici onshore.

Reeves ha aggiunto che le decisioni verranno prese a livello nazionale e non locale come avveniva in precedenza. I laburisti hanno dichiarato che si consulteranno per stabilire se i grandi parchi eolici debbano essere considerati progetti infrastrutturali di rilevanza nazionale. Questo significa che in futuro verranno approvati dal segretario all'Energia Ed Miliband piuttosto che dai consigli locali.

Ci devono essere dei "compromessi" quando si autorizza la costruzione di parchi eolici, ha detto Reeves nel suo primo discorso importante da quando ha assunto l'incarico, ma la risposta predefinita non può essere no.

"La storia degli ultimi 14 anni è stata il rifiuto di affrontare le decisioni difficili e responsabili che sono richieste - ha detto Reeves -. Questo governo sarà diverso, non c'è tempo da perdere".

Uno studio pubblicato ad aprile da Friends of the Earth e da ricercatori dell'Università di Exeter ha rilevato che utilizzando meno del 3% del territorio inglese per l'eolico e il solare onshore si potrebbe produrre una quantità di energia pulita 13 volte superiore a quella generata attualmente. Una quantità sufficiente ad alimentare due volte tutte le famiglie inglesi.

"Il divieto sull'eolico onshore è in vigore da 9 anni. Siamo al governo da 72 ore e lo abbiamo tolto - ha aggiunto Miliband in un post sui social media -. Questo è il ritmo con cui ci muoveremo".

Perché il Regno Unito aveva un divieto di fatto sull'eolico onshore?

Le restrizioni per la costruzione di parchi eolici onshore erano state introdotte dall'ex primo ministro David Cameron nel 2015. Le regole prevedevano che una sola obiezione alla pianificazione potesse porre fine a un progetto.

Michael Gove, allora segretario alle Comunità, ha dichiarato lo scorso settembre che il divieto sarebbe stato revocato. Ma in base a due note a piè di pagina nelle regole per la costruzione di case e infrastrutture in Inghilterra, il National Planning Policy Framework (NPPF), sarebbe stato sostanzialmente impossibile far decollare i progetti eolici onshore.

Di conseguenza, da quando Gove ha fatto l'annuncio, non risulta essere stata presentata alcuna domanda per nuovi parchi eolici onshore, secondo il database di pianificazione delle energie rinnovabili.

I laburisti hanno rimosso queste note dal regolamento sulla politica di pianificazione, aprendo le porte ai progetti eolici onshore nel Regno Unito. "Realizzare la nostra missione di avere energia pulita aiuterà a rafforzare l'indipendenza energetica della Gran Bretagna, a risparmiare sulle bollette energetiche, a sostenere posti di lavoro altamente qualificati e ad affrontare la crisi climatica - si legge nel documento politico del governo -. Ci impegniamo quindi a raddoppiare l'energia eolica onshore entro il 2030. Ciò significa rimuovere immediatamente il divieto di fatto sull'eolico onshore in Inghilterra, in vigore dal 2015".

Che cosa significherà per il Regno Unito un aumento dell'eolico onshore?

Il Regno Unito è attualmente lontano dal rispettare gli impegni assunti in materia di energia pulita. Secondo gli esperti una maggiore diffusione dell'eolico onshore potrebbe contribuire a raggiungere questi obiettivi e a ridurre le bollette delle famiglie.

"Sfruttando il vasto potenziale di energia rinnovabile del Paese, il nuovo governo si sta affermando come leader globale nella transizione energetica verde", afferma Mike Childs, responsabile di scienza, politica e ricerca di Friends of the Earth.

"L'eolico onshore britannico è una delle forme di energia più economiche disponibili, quindi il divieto ha di fatto fatto aumentato le bollette - dice Jess Ralston, responsabile del settore energia dell'organizzazione no-profit Energy & Climate Intelligence Unit (ECIU) -. Più vento onshore significa che le centrali a gas sono meno necessarie: questo riduce la dipendenza del Regno Unito dal gas estero".