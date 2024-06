Vaticano, il Papa annuncia un nuovo impianto solare

Papa Francesco ha annunciato un nuovo impianto fotovoltaico per alimentare la Città del Vaticano

PUBBLICITÀ

Papa Francesco punta sulle energie rinnovabili, ed in particolare sull'energia solare, per garantire l'approvvigionamento di cui necessita il Vaticano. Per raggiungere il suo obiettivo, nuovi pannelli fotovoltaici saranno installati in una proprietà della Chiesa situata fuori Roma. L'energia generata potrebbe coprire tutto il fabbisogno energetico della Santa sede.

In una lettera apostolica emessa "motu proprio", di sua iniziativa, il Papa ha affermato: "È necessario passare a un modello di sviluppo sostenibile che riduca le emissioni di gas serra nell'atmosfera, puntando alla neutralità climatica". La lettera, intitolata "Fratello Sole", è datata 21 giugno, solstizio d'estate e giorno più lungo dell'anno. Il Vaticano ha pubblicato il testo ieri, mercoledì 26 giugno.

Quali sono le linee guida di Papa Francesco?

La costruzione avverrà in una proprietà del Vaticano a circa 11 miglia dalla capitale, nella zona di Santa Maria di Galeria, attualmente utilizzata per la trasmissione della Radio Vaticana. L'impianto combinerà la produzione di energia elettrica rinnovabile con le esigenze del terreno agricolo sottostante. Per la costruzione, il Papa ha dato a due commissari speciali piena autorità per gestire il progetto.

Il Papa ha un impegno di lunga data per l'ambiente

Nella sua lettera, il pontefice ha affermato che: "L'umanità possiede i mezzi tecnologici per affrontare questa trasformazione ambientale e le sue conseguenze etiche, sociali, economiche e politiche, con l'energia solare che gioca un ruolo fondamentale tra queste soluzioni". Francesco ha ribadito così la sua posizione sulla crisi climatica già espressa nel 2015, quando aveva affermato che avrebbe "rinnovato il dialogo" su come stiamo "costruendo il futuro del Pianeta".

"Esiste un ampio consenso scientifico che indica un preoccupante riscaldamento del sistema climatico. Negli ultimi decenni, questo riscaldamento è stato accompagnato da un costante innalzamento del livello dei mari e da un aumento degli eventi meteorologici estremi", ha scritto il Papa in una lettera chiamata Laudato Si' nel maggio 2015.

Nel luglio 2022, le cose sono state formalizzate quando il Vaticano ha aderito alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici (Unfccc), un accordo globale tra le nazioni per affrontare "l'interferenza umana pericolosa con il sistema climatico".