Il sistema di barriere anti-alluvione che protegge Venezia, il Mose, ma non sarà sufficiente a proteggere la città dal continuo sprofondamento e dall'innalzamento del livello del mare.

Una nuova ricerca prevede che alcune parti di Venezia saranno sommerse entro il 2150. Lo studio è stato condotto dagli esperti dell'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv) e ha analizzato i dati sull'innalzamento del livello delle maree.

Da decenni Venezia lotta contro le inondazioni sempre più frequenti.

Attualmente è in funzione un sistema di barriere anti-alluvione, il Mose, nella sua laguna, una baia chiusa di 550 chilometri quadrati poco profonda nel Mare Adriatico settentrionale che circonda Venezia e le sue isole.

Ma non saranno sufficienti a proteggere la città dal continuo sprofondamento e dall'innalzamento del livello del mare.

Venezia sarà sommersa entro il 2150

Il livello delle maree nella laguna veneziana sta aumentando a un ritmo di circa mezzo centimetro all'anno.

L'aumento esatto varia a seconda della città, dai 4,22 millimetri dell'isola del Lido ai 5 millimetri di Malamocco. I dati si basano sulle statistiche raccolte dal centro maree di Venezia negli ultimi 20 anni.

I ricercatori hanno combinato questi dati con quelli satellitari sulla subsidenza del terreno registrati tra il 2008 e il 2023. Lo studio ha concluso che alcune aree della città saranno permanentemente sommerse entro il 2150.

Gli scienziati prevedono che parti di Piazza San Marco, la piazza più famosa di Venezia, saranno sommerse da 70 centimetri d'acqua. Anche il lato ovest della città sarà uno dei primi a essere colpito: è una delle aree più frequentemente allagate ed è stata già sommersa 58 volte tra il 2019 e il 2023.

"L'aumento del livello del mare, soprattutto se accelerato localmente dalla subsidenza, sta portando a un'erosione costiera sempre più grave e diffusa, all'arretramento delle spiagge e a inondazioni marine con impatti ambientali e socioeconomici molto significativi per le popolazioni", ha dichiarato Marco Anzidei, ricercatore dell'Ingv.

Come si protegge Venezia dalle inondazioni e dall'innalzamento del livello del mare

Il Mose, un sistema di barriere mobili agli ingressi della laguna, è ora in funzione, anche se bisognerà aspettare il 2025 prima che sia pienamente operativo. I cancelli si alzano quando c'è l'alta marea e impediscono all'acqua di entrare nella laguna e nella città.

Tuttavia, questa "soluzione miracolosa" è solo a breve termine.

Un rapporto del 2021 del Gruppo intergovernativo di esperti sul cambiamento climatico ha previsto un innalzamento del livello medio regionale del mare entro il 2100 di 28-55 centimetri nello scenario più ottimistico del riscaldamento globale e di 63-101 centimetri nello scenario più pessimistico.

In questo modo, le barriere mobili dovrebbero essere alzate così frequentemente che l'industria portuale di Venezia collasserebbe e la laguna, che viene "lavata" dagli scambi di marea, diventerebbe una palude.

Un gruppo di scienziati ambientali dell'Università di Padova spinge invece per una maggiore protezione delle saline della laguna. Queste sono fondamentali per la protezione dalle alluvioni, perché fungono da cuscinetto per proteggere la città dalle alte maree e sono anche un potente serbatoio di carbonio.