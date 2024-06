Una massiccia ondata di calore sta colpendo la Turchia e l'Ungheria, mentre la Germania è alle prese con forti piogge, che hanno anche costretto gli organizzatori degli Europei a chiudere la fan zone di Lipsia

Da giorni l'Europa è divisa da eventi meteorologici estremi e opposti. Mentre le coste del Mar Mediterraneo vedono battere anche troppo sole, l'Europa centrale è alle prese con maltempo e forti piogge, che hanno creato disagi anche agli Euro 2024 in corso in Germania.

La Turchia è ancora teatro di una massiccia ondata di calore, con temperature che superano i 40 gradi in diverse regioni meridionali e occidentali del Paese. Sia il tasso di umidità che la temperatura percepita sono superiori alla norma stagionale.

Situazione analoga in Ungheria dove le autorità sanitarie nazionali hanno emesso il livello più alto di allerta sanitaria per il caldo, un'allerta di livello tre, in vigore dalla mezzanotte di mercoledì alla mezzanotte di sabato in tutto il Paese.

Gli esperti, che avvertono che proprio questo mercoledì potrebbe essere raggiunto il record di calore, invitano tutti a bere più liquidi, soprattutto acqua.

A Lipsia la pioggia vince contro i tifosi di Euro2024

In Germania, invece, l'allerta meteo è stata lanciata per il maltempo. Le previsioni indicano che le aree che vanno dai Lander occidentali della Renania-Palatinato e della Renania Settentrionale-Vestfalia alla parte più centrale del Paese saranno particolarmente colpite dalle piogge.

Martedì pomeriggio la Fan zone del Campionato europeo nella Augustusplatz di Lipsia è stata temporaneamente chiusa a causa di un forte temporale. Gli organizzatori hanno detto che lo spazio, messo a disposizione dei tifosi per guardare le partite, potrebbe riaprire se il tempo dovesse migliorare.