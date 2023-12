Clima, probabilmente sforeremo la soglia di +1,5°C già nel 2030

Di Euronews Green

Secondo il nuovo rapporto, gli incendi canadesi hanno contribuito al raggiungimento di un livello record di emissioni di combustibili fossili nel 2023.

Secondo un nuovo importante rapporto, ci restano solo sette anni prima che il riscaldamento globale superi la soglia di +1,5°C all'anno.

Il Bilancio globale del carbonio, pubblicato ogni anno, fornisce un bilancio della situazione in materia di riscaldamento globale, e fornisce la lista di ciò che l'uomo può ancora fare per evitare di innescare un cambiamento climatico inarrestabile.

Le emissioni globali di carbonio da petrolio, gas e carbone sono aumentate anche quest'anno, dell'1,1% rispetto ai livelli del 2022, raggiungendo 36,8 miliardi di tonnellate.

Se l'aumento dell'inquinamento dovesse continuare a questo ritmo, secondo gli scienziati del Global Carbon Project c'è una probabilità del 50% che la temperatura globale aumenti in modo costante di oltre 1,5°C tra soli sette anni.

Il superamento dell'obiettivo di 1,5°C previsto dall'Accordo di Parigi sembra ormai inevitabile. Pierre Friedlingstein

"Gli impatti del cambiamento climatico sono evidenti intorno a noi, ma l'azione per ridurre le emissioni di carbonio da combustibili fossili è ancora troppo lenta", afferma il professor Pierre Friedlingstein, ex autore principale dell'IPCC, che ha guidato lo studio.

"Il superamento dell'obiettivo di 1,5°C previsto dall'Accordo di Parigi sembra ormai inevitabile e i leader riuniti alla COP28 dovranno concordare rapidi tagli alle emissioni di combustibili fossili anche per mantenere in vita l'obiettivo dei 2°C", aggiunge il professore, che lavora al Global Systems Institute di Exeter.

Cosa succede al carbonio prodotto nel mondo?

Le emissioni totali di CO2 a livello mondiale sono stimate a 40,9 miliardi di tonnellate nel 2023. Sebbene le emissioni derivanti dalla deforestazione, ad esempio, siano destinate a diminuire leggermente, sono ancora troppo elevate per essere compensate dall'attuale tasso di reimpianto di nuove foreste.

Il 2023 si inserisce in una tendenza più ampia e preoccupante: un "plateau" decennale delle emissioni che, secondo gli scienziati, è ben lontano dalla forte riduzione necessaria per raggiungere gli obiettivi climatici.

Ma per coloro che sono in prima linea nella lotta ai cambiamenti climatici, gli ultimi 12 mesi sono stati difficili e ricchi di crisi, una sorta di anteprima di ciò che ci aspetta quando ci avvicineremo alla soglia di 1,5°C. Le emissioni globali di CO2 dovute agli incendi quest'anno sono state superiori alla media, in parte a causa di un'estrema stagione di incendi in Canada.

Circa la metà di tutta la CO2 emessa continua a essere assorbita dai "pozzi" terrestri e oceanici, mentre il resto rimane nell'atmosfera dove provoca il cambiamento climatico.

Questi pozzi naturali sono di gran lunga lo strumento più efficace per gestire le emissioni rilasciate. La rimozione del biossido di carbonio basata sulla tecnologia, come la CCS, ammonta ancora solo a circa 0,01 milioni di tonnellate di CO2, osserva il rapporto. Si tratta di una quantità più di un milione di volte inferiore alle attuali emissioni di CO2 di origine fossile.

Dove si rilascia più carbonio?

Il rapporto 2023 Global Carbon Budget, realizzato da un team internazionale di oltre 120 scienziati, dipinge un quadro contrastante dell'inquinamento nel mondo.

Secondo il rapporto, le emissioni di CO2 sono in calo in alcune regioni, tra cui l'Europa, ma in aumento a livello globale. Quest'anno si prevede un aumento delle emissioni in India (8,2%) e in Cina (4%), ma una diminuzione nell'Ue (-7,4%) e negli Stati Uniti (-3%).

I progressi dell'Europa sono in gran parte dovuti alla diminuzione del consumo di carbone e gas fossile. Gli autori attribuiscono questo risultato all'aumento della capacità delle fonti rinnovabili e agli effetti della crisi energetica, quando i prezzi elevati dell'energia e altri fattori inflazionistici hanno portato a una riduzione della domanda di energia.

L'India inquina ormai più dell'Ue: le emissioni di carbone, petrolio, gas e cemento nel Paese dell'Asia meridionale sono tutte aumentate quest'anno. Dal punto di vista dell'industria, il rapporto rileva anche che le emissioni dell'aviazione e del trasporto marittimo internazionale dovrebbero aumentare dell'11,9% nel 2023.

"Gli ultimi dati sulle emissioni di CO2 mostrano che gli sforzi attuali non sono abbastanza profondi o diffusi da portare le emissioni globali su una traiettoria discendente verso lo zero netto, ma alcune emissioni stanno iniziando a diminuire, dimostrando che le politiche climatiche possono essere efficaci", commenta la professoressa Corinne Le Quéré, docente di ricerca della Royal Society presso la School of Environmental Sciences dell'UEA.