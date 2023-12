Di Euronews

I leader mondiali sono intervenuti alla Cop28 per delineare le loro idee e progetti per ridurre le emissioni. Emmanuel Macron ha esortato i leader del G7 a eliminare l'uso del carbone entro il 2030. Al vertice dell'Onu a Dubai è intervenuta anche Giorgia Meloni e Papa Francesco

PUBBLICITÀ

I leader delle nazioni in via di sviluppo sono intervenuti sabato nel secondo giorno di discorsi di alto livello alla Cop28 per fare pressione sui ricchi Paesi industriali affinché condividano il loro know-how per contrastare il riscaldamento globale e alleggerire gli oneri finanziari.

I Paesi, un tempo colonizzati dai grandi imperi, stanno reagendo al cambiamento climatico con la benedizione di Papa Francesco che è intervenuto con un messaggio al vertice a Dubai.

Il Pontefice ha sottolineatoche bisogna fermare il nostro "delirio di onnipotenza" per "riconoscere con umiltà e coraggio il nostro limite quale unica via per vivere in pienezza".

La 28a Conferenza annuale delle Parti dell'Onuha visto la partecipazione di circa 150 presidenti, primi ministri, reali e altri leader che presentano i propri piani per ridurre le emissioni e soprattutto cercano l'unità con le altre nazioni per evitare la catastrofe climatica che sembra più che maiavvicinarsi.

Il Presidente francese Emmanuel Macron ha esortato i Paesi del G7 a eliminare il carbone entro il 2030. In Francia i combustibili fossili "saranno in minoranza per la prima volta dalla rivoluzione industriale", ha detto Macron che ha promesso di liberarsi del petrolio entro il 2045 e del gas entro il 2050.

Emmanuel Macron alla Cop28 Peter Dejong/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Olaf Scholz alla Cop28 Rafiq Maqbool/Copyright 2023 The AP. All rights reserved.

Olaf Scholz ha annunciato la partenza del Club Internazionale del Clima fondato l'anno scorso come iniziativa del G7 per combattere il riscaldamento globale. Il Cancelliere tedesco afferma che hanno già aderito 36 Paesi, tra cui "molti rappresentanti del Sud globale". Brasile, Cina, India e Russia, paesi con le emissioni maggiori, non sono presenti.

"È un momento chiave del nostro sforzo di contenere le temperature entro 1,5 gradi: anche se ci sono ragioni per essere ottimisti l'obiettivo è lontano, la Cop28 deve essere una svolta", così, invece, ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni dal palco della Cop28. Serve "una sostenibilità ambientale che non comprometta la sfera economica e sociale, una transizione ecologica non ideologica", ha continuato.

La vicepresidente degli Stati Uniti Kamala Harris ha annunciato lo stanziamento di 3 miliardi di dollari destinati al fondo per il clima.