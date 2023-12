Di Euronews

Dopo la bufera intorno alle dichiarazioni del presidente della Cop28 sull'importanza del petrolio, a Dubai Al Jaber smentisce le critiche e precisa, "La scienza è al centro del mio progresso nella carriera"

PUBBLICITÀ

Prima la bufera, poi la precisazione da parte di Sultan Al Jaber, presidente della Cop28, ministro dell'Industria degli Emirati Arabi Uniti e amministratore delegato della compagnia petrolifera nazionale, Adnoc, la conferenza mondiale sul clima in programma a Dubai. Nonostante i numerosi punti stampa e la presenza dei giornalisti, la conferenza di lunedì 4 dicembre non è stata casuale dopo l'audio, pubblicato dal Guardian e dal Centre for Climate Reporting, in cui Al Jaber, in un incontro su Zoom dello scorso 21 novembre, ha dichiarato che senza petrolio il rischio è di tornare al tempo delle caverne.

"Rispettare le raccomandazioni della scienza sul cambiamento climatico, sono ingegnere, ho rispetto nella scienza, sono un economista e combino la passione per la scienza e il business. La scienza è al centro del mio progresso nella carriera. Rispetto numeri e dati. C'è confusione e cattive interpretazioni. Aiutatemi a chiarire questi concetti".

All'indomani dalla pubblicazione del contenuto dell'audio da parte del media britannico, il conflitto di interessi del numero uno dell'Abu Dhabi National Oil Company, l'azienda statale petrolifera degli Emirati Arabi Uniti,si scontra con le promesse già fatte nei primi giorni a Dubai durante la conferenza di cui Al Jaber è presidente.

Il ministro dell'Industria degli Emirati Arabi Uniti ha infatti elencato proprio i vari progressi fatti già in quattro giorni di lavoro della Cop28 e i tanti impegni economici annunciati sia per aiutare i Paesi più poveri contro le perdite e i danni provocati dai cambiamenti climatici, sia per sostenere lo sviluppo di alcuni settori come l'agricoltura e sia nelle tecnologie per ridurre le emissioni di Co2: "Positività, speranza, determinazione stanno crescendo" in questa edizione della conferenza delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici.

Solo il 21 novembre scorso, però, durante l'evento online in cui Al Jaber ha preso parte, aveva dichiarato, “Nessuna scienza dimostra che un'uscita dai combustibili fossili è necessaria per limitare il riscaldamento globale a 1,5 gradi centigradi sopra i livelli preindustriali. Dire addio al petrolio vorrebbe dire tornare al tempo delle caverne”.