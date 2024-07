Quando finirà quest'ondata di calore in Europa?

Di Euronews Green

Gli esperti sottolineano che il cambiamento climatico sta inasprendo questi periodi di caldo torrido

L'ondata di caldo torrido che investito l'Europa meridionale a luglio continuerà anche oggi (19 luglio), per poi attenuarsi nel fine settimana. Questo venerdì, secondo le previsioni, le temperature toccheranno picchi di 43 gradi Celsius in alcune zone dell'Italia e della Grecia. Le elevate temperature registrate questo mese in molti Paesi meridionali e orientali sono in parte causate da un'ondata di aria calda proveniente dal nord Africa.

In Italia il caldo ha causato tre morti, mentre Portogallo, Romania e Cipro hanno emesso diverse allerte. La situazione dovrebbe finalmente migliorare tra la fine di questa settimana e l'inizio della prossima. Ecco cosa prevedono gli esperti.

Perché quest'ondata di calore è durata così a lungo?

"Questa situazione ha a che fare con un modello meteorologico su larga scala piuttosto persistente - spiega Lars Lowinski, meteorologo del servizio meteo Weather & Radar -. Le parti meridionali e orientali dell'Europa sono state sottoposte a quella che chiamiamo una dorsale di alta pressione, in pratica una grande area di alta pressione con molta aria calda che non si muove molto".

Al contrario, le aree di bassa pressione con condizioni più fresche e mutevoli hanno dominato il quadro più vicino all'Atlantico. Il nord Europa è stato risparmiato dal caldo torrido grazie alla corrente a getto: una fascia di aria in rapido movimento nei livelli superiori dell'atmosfera che separa questi due regimi meteorologici.

Nelle zone dove le due masse d'aria si incontrano - dalla Francia meridionale e dalle Alpi fino agli Stati baltici - ci sono state piogge e temporali, con grandine e venti forti.

Quando finirà quest'ondata di calore?

Le temperature hanno superato di circa 6-12°C i valori medi per il periodo dell'anno, alimentando incendi e portando a livelli da record i consumi elettrici. Alcune aree hanno varato piani speciali per il caldo, tra cui l'apertura di spazi climatizzati e il divieto di lavorare all'aperto per proteggere le persone.

Secondo Weather & Radar il clima insolitamente caldo continuerà ancora per un paio di giorni, con temperature che raggiungeranno nuovamente i 35-40°C in Serbia, Italia, Albania, Grecia, Romania e Bulgaria.

La buona notizia è che il peggio di questo periodo estremamente caldo è ormai alle spalle, dice Lowinski, e la tendenza per domenica e per la prossima settimana indica un graduale declino verso temperature in linea con la media stagionale: "L'incursione di aria più fresca all'inizio della prossima settimana potrebbe anche scatenare forti temporali in alcune zone, in particolare nei Balcani".

Anche il sito italiano di notizie meteo IlMeteo mette in guardia da questa eventualità, prevedendo temporali in molte aree del Paese per domenica. Nonostante l'attenuazione di questa ondata di calore, le temperature rimarranno elevate per il resto del mese.

Quante altre ondate di caldo estremo sono previste in Europa quest'estate?

I meteorologi aveavno previsto l'arrivo di questa ondata di calore con largo anticipo. Ma prevedere le ondate di calore, in particolare la loro intensità e durata, rimane una sfida. Gli esperti non hanno certezze di cosa ci attenda per il resto dell'estate. Tyler Roys, meterologo di AccuWeather, afferma che è improbabile che si ripeta l'ondata di calore di questa settimana, che ha investito gran parte dell'Europa meridionale.

"È più probabile che ci siano periodi di caldo estremo (35°C+) localizzato, soprattutto in pieno agosto - dice Roys -. Sembra che nella seconda metà di agosto le temperature saranno comprese tra i 30 e i 35°C per un certo periodo di tempo".

Per Lowinski la sfida più grande è comunicare i rischi che derivano da ondate di calore prolungate. "Le temperature estreme che abbiamo visto negli ultimi giorni sono anche un chiaro indicatore del fatto che il cambiamento climatico sta peggiorando questi periodi di caldo - dice il meteorologo -. Le ondate di calore tendono ad essere più intense, e questo include anche le temperature notturne. È sempre più importante comunicare questo rischio, in modo da preparare le persone e le infrastrutture".