Il centro urbano conta 20 mila mila abitanti, le fiamme potrebbero raggiungerlo nel fine settimana

Si aggrava la situazione incendi in Canada, dove le autorità hanno ordinato l'evacuazione della cittadina di Yellowknife, il fuoco potrebbe infatti raggiungere il centro abitato nel fine settimana. Circa 20 mila gli abitanti che sono stati invitati a lasciare tutto.

Una sola l'autostrada che porta verso il Nord-Ovest e che già nelle scorse ore ha visto aumentare notevolmente il traffico, altri hanno optato per l'aereo.

Mike Westwick, responsabile dell'informazione sugli incendi non nasconde che si va "verso un paio di giorni critici per la gestione dell'incendio. Ci aspettiamo di vedere venti da nord-ovest e ovest-nord-ovest nei prossimi due giorni e questi sono venti che porteranno il fuoco a Yellowknife e a Kakisa in direzioni che non vogliamo".

Gli amministratori della città di Yellowknife affermano che l'incendio non è l'unica preoccupazione, nei prossimi giorni è attesa anche una pesante coltre di fumo.

L'evacuazione della regione è la più imponente di quest'anno in Canada. Il Paese ha stabilito un nuovo record per il numero di incendi da gennaio, e la coltre di fumo causata ha invaso anche gli Stati Uniti.

Secondo il Canadian interagency forest fire centre, oltre 5.700 incendi hanno bruciato più di 137.000 chilometri quadrati attraverso il Canada.