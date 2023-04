L'Europa si prepara a un altro anno di siccità

L'anno scorso una grave siccità ha colpito l'Europa, limitando le scorte di acqua potabile in tante zone.

Un inverno con poche precipitazioni è stato seguito da una delle estati più secche mai registrate, con ondate di caldo in tutto il continente. Milioni di persone hanno subito le conseguenze di queste condizioni meteorologiche estreme.

Un altro inverno secco con scarse precipitazioni e nevicate non è riuscito a ricostituire le scorte già scarse. E la Commissione europea ha avvertito che le regioni europee e mediterranee potrebbero vivere un'altra estate estrema quest'anno.

Ora alcuni residenti delle regioni più colpite si stanno preparando alle stesse restrizioni che hanno dovuto affrontare in precedenza.

PER APPROFONDIRE:

Spagna si aspetta il bis dell'estate scorsa

Nel nord-est della Spagna, il servizio meteorologico Aemet spiega che la siccità ha raggiunto “proporzioni straordinarie”.

Una delle regioni più colpite è la Catalogna. Il bacino idrico di Sau è al 9 per cento della sua capacità totale e l'acqua potabile per i sei milioni di persone che vivono nell'area metropolitana di Barcellona è a rischio.

Diversi comuni hanno riserve idriche così carenti che vengono impiegate autocisterne per rifornire d'acqua le persone.

Veduta del bacino idrico di La Baells a Berga, a circa 112 km a nord di Barcellona. AP Photo/Emilio Morenatti

“Quasi un anno” di carenza idrica a Castellcir

Il villaggio di Castellcir, a pochi chilometri a nord di Barcellona, ha 800 abitanti. Usa autocisterne da “quasi un anno” per rifornirsi d'acqua.

Isabel Forner, proprietaria di un negozio di abbigliamento in paese, spiega a Euronews Green che in montagna, dove vive, "la terra è più arida che mai”.

“Non ha piovuto per niente quest'inverno, la terra era così secca che quando nevicava veniva risucchiata come da un aspirapolvere. Quattro volte al giorno, i camion vengono a riempire i serbatoi d'acqua. Il consiglio comunale ha inviato una lettera ai residenti chiedendo di ridurre i consumi e di non riempire le piscine". E anche per quest'anno la comunicazione è più severa che mai.

Tra i maggiori problemi ci sono i turisti che ignorano le restrizioni. I vacanzieri portano con sé anche preoccupazioni relative agli incendi. "Anche se non puoi accendere fuochi, perché contro il regolamento, loro usano i barbecue".

La prolungata siccità sembra aver anticipato la stagione degli incendi e le autorità spagnole si stanno preparando per incendi ancora più devastanti. AP Photo/Alberto Saiz

I residenti del bacino del Po si preparano a un'altra estate secca

La scorsa estate, il nord Italia ha subito la peggiore siccità degli ultimi 70 anni. Alcune regioni hanno quasi del tutto esaurito l'acqua per irrigare i raccolti, mettendo a rischio l'approvvigionamento alimentare. I livelli del fiume Po sono scesi al minimo storico.

E il bacino del fiume più lungo d'Italia ne risente ancora dopo un inverno poco piovoso.

Leonardo Pozzati, imprenditore residente ad Ariano nel Polesine, paese lungo il fiume Po, commenta: “Ho cavalli e altri animali. L'approvvigionamento idrico arriva direttamente dal terreno tramite una pompa e un pozzo profondo circa 10 metri".

"Quest'anno, c'è il rischio concreto che, se il livello delle acque sotterranee si abbasserà notevolmente, allora il pozzo si prosciugherà". Leonardo Pozzati Imprenditore di Ariano nel Polesine

Secondo Pozzati, questo rappresenterebbe un problema per molte persone della zona che usano i pozzi per l'acqua per le loro piante e colture.

"Per prepararmi, sto cercando di collegare l'approvvigionamento degli animali a una rete idrica, ma questo ovviamente ha dei costi", precisa.

"Non ci resta che pregare e sperare"

Maria Camisotti, anche lei residente ad Ariano nel Polesine, si prepara a ulteriori restrizioni idriche: "Non ho piantato molte verdure perché temo che taglieranno la fornitura d'acqua o limiteranno le ore per l'irrigazione, come l'anno scorso".

L'estate scorsa ha annaffiato comunque i suoi raccolti, nonostante le restrizioni, ma quest'anno ha piantato solo piselli.

“In estate riempirò dei secchi d'acqua e ci metterò dentro le piante. In questo modo spero anche di risparmiare", spiega.

“Cinquant'anni fa c'era il problema completamente opposto, il Po era in piena, c'era troppa acqua. Adesso ci sono stati due inverni molto secchi. La mia soluzione quest'anno è pregare e sperare”, conclude.