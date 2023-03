I paesi dell'Unione europea hanno concordato, in vista della COP28 di dicembre a Dubai, di spingere per includere l’eliminazione globale dei combustibili fossili. E’ una delle priorità di quest’anno che il blocco spera di approvare dopo aver riscritto una sezione controversa sull’energia nucleare.

Di fronte al cambiamento climatico, alla perdita di biodiversità, all'inquinamento e alle conseguenze dell'attacco della Russia all'Ucraina, l'Ue ha fatto sapere che la dipendenza dai combustibili fossili rende vulnerabili i paesi occidentali.

La volatilità del mercato e il rischio geopolitico, così come gli impatti ambientali e climatici dei combustibili che generano emissioni, sono problemi gravi che devono essere affrontati subito. Il passaggio a un'economia climaticamente neutra richiederà l'eliminazione graduale globale dei combustibili fossili senza sosta", ha affermato il Consiglio in un testo pubblicato giovedì.

L'uso di questi combustibili fossili dovrebbe raggiungere il picco a breve e quindi se si desidera raggiungere lo zero netto, si deve guardare a un ruolo di transizione per il gas naturale.L'Unione europea promuoverà e chiederà sistematicamente un passaggio globale verso sistemi energetici privi di combustibili fossili senza sosta ben prima del 2050.

Le nazioni hanno già concordato di eliminare gradualmente i combustibili fossili alla COP27?

I combustibili fossili sono stati un tema caldo alla COP27 in Egitto lo scorso novembre. Tuttavia, i paesi non sono riusciti a raggiungere un accordo su una graduale eliminazione di petrolio e gas dopo l'intervento di paesi produttori come l'Arabia Saudita.

L'impegno a "eliminare gradualmente" il carbone, nel frattempo, è stato invece ridotto a "eliminazione graduale". Ora Bruxelles ha rafforzato la sua posizione chiedendo "una trasformazione mondiale risoluta e giusta verso la neutralità climatica, compresa una graduale eliminazione del carbone senza sosta nella produzione di energia".

Come primo passo, propone "la fine immediata di tutti i finanziamenti di nuove infrastrutture per il carbone nei paesi terzi". Promette inoltre di promuovere una graduale eliminazione globale dei sussidi ai combustibili fossili dannosi per l'ambiente, sostenendo al contempo i gruppi più vulnerabili in una giusta transizione verso l'energia pulita.

Questo fa sperare che il vertice sul clima di quest'anno possa portare a un accordo di eliminazione graduale che comprende anche petrolio e gas oltre al carbone. Un’intesa che, tuttavia, potrebbe essere messa in ombra dalla controversa decisione degli Emirati Arabi Uniti di nominare un capo della compagnia petrolifera come presidente dei colloqui sul clima.